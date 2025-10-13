Митниците вече са готови за въвеждането на еврото

Подготовката и адаптацията на всички информационни системи на Агенция "Митници", подлежащи на промяна във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България от 1 януари 2026 година, са успешно завършени, съобщиха от институцията.

От 1 октомври 2025 г. в продукционна среда са внедрени нови версии на ключови модули от БАЦИС – СУА, "Искания", "Възстановяване" и "Последващ контрол". В същия ден е интегриран и модул "Искания по ЗАДС" (версия 0.0.4), разработен по проект "1.2.2 Реализиране на промени в БАЦИС – модули СУА-Бандероли и Искания", в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото.

За икономическите оператори няма да настъпят промени по отношение на подаването на митнически декларации. Те продължават да се попълват и подават в съответствие с публикуваните на Е-Портала на Агенцията технически спецификации и правила. Текущата информационна система поддържа и всички валути, за които Българската народна банка обявява котировки, включително фиксирания курс на еврото спрямо лева.

Общо над 20 информационни системи на Агенция "Митници" са били обект на частични или пълни промени в рамките на процеса по подготовка за въвеждане на еврото.

Над 95 на сто от всички процеси, които администрира Агенция "Митници", са напълно електронни, като всички митнически декларации, както и основните митнически и акцизни процеси са изцяло в електронна среда, отбелязват от институцията.

