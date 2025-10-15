Казахстан иска светът да помогне за запазването на Аралско и Каспийско море

Международното участие при решаването на екологичните проблеми и запазването на водните ресурси на Аралско и Каспийско море трябва да бъде засилено, призова първият заместник-министър на външните работи на Казахстан Ержан Ашикбаев, цитиран от казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Казахстан внася значителен принос във формирането на глобалния климатичен дневен ред, затова инициира догодина провеждането в Астана на регионална климатична среща на високо равнище за координиране на стратегиите и разработването на колективни решения между страните от Централна Азия, каза зам.-министърът.

Той подчерта, че Казахстан е твърдо решен да постигне въглеродна неутралност до 2060 г.

„Казахстан подхожда прагматично към тази цел, като обръща приоритетно внимание на разнообразяването на икономиката и балансирането на енергийната си политика, разширявайки използването на възобновяеми енергийни източници. Наред с това ние ще продължим да развиваме традиционните енергийни сектори, които имат жизненоважно значение за националния растеж и енергийната сигурност. Такава премерена и реалистична стратегия ще ни позволи да постигнем въглеродна неутралност, като запазим икономическата стабилност“, подчерта Ашикбаев.

