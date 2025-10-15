Лунен календар за красота от 21 октомври до 5 ноември 2025: Какво може и не може да се прави

В периода от 21 октомври до 5 ноември 2025 година започва нов цикъл на красота и обновление: всичко, което е било скрито в сенките, сега ще се разкрие, като цвете, което се доверява на утринното слънце. След новолунието във Везни на 21 октомври, Луната започва своя растеж до пълнолунието в Телец на 5 ноември, символизирайки прехода от вътрешното към външното, от неподвижност към движение.

Енергия на периода: от Везни до Телец. И двата знака се управляват от Венера, планетата на красотата. Този цикъл започва с новолунието във Везни, знакът на естетиката, баланса и красотата, и завършва с пълнолунието в Телец, знакът на телесното удоволствие, стабилността и чувствеността. Това прави целия период особено благоприятен за грижа за себе си, възстановяване, укрепване и създаване на нови естетически ритуали.

Лунен календар за седмицата ( 6 - 12 октомври): Какво трябва и какво не трябва да се прави всеки ден от седмицата

Архетипът на нарастващата Луна е Девата на Сътворението, Младата Богиня, която носи обновление и лечебна сила. Тя събужда желанието да твори и създава, да украсява, да подрежда пространството около себе си. Тя се разкрива в нежното желание за хармония, в красотата, която се ражда от вътрешния баланс.

Лунен календар за красота от 21 октомври до 5 ноември

Нарастващата Луна се счита за идеално време за козметични процедури, особено такива, насочени към:

укрепване на косата, кожата, ноктите - процедури, които хидратират, подхранват и стимулират растежа

инжекционни процедури, мезотерапия, биоревитализация

подстригване, боядисване, масажи, СПА грижи.

21 октомври - Ден на новолунието. Първият лунен ден е неблагоприятен за всякакви козметични процедури, посещения при стилист или фризьор, както и грижа за ноктите и кожата на ръцете и краката.

Лунен календар за подстригване през октомври 2025: Кой ден е най-добре да изберете

22 и 23 октомври - Луна в Скорпион. В тези дни е по-добре да се избягват сериозни интервенции, особено тези, свързани с анестезия или силно въздействие върху тялото. Тялото е чувствително, а психиката е дълбоко възприемчива. За щадящи практики обаче - идеалното време.

Всяко прочистване, масажи, детокс ритуали, релаксиращи процедури, леки тренировки във фитнеса - всичко това ще подкрепи тялото и душата, помагайки им да се синхронизират с обновяващата се лунна енергия.

24, 25 и 26 октомври. Дните са благоприятни за всичко, което изпълва живота със смисъл и красота. Тялото реагира на свободата и естествеността - ходенето, танците, спортуването, пътуването, ученето, всяко движение към живота са идеални. А също и за красота и грижа за себе си.Чудесни дни за прически с къдрици, пищно стилизиране, букли, свободни форми.

27 и 28 октомври - Луна в Козирог. Това е времето, когато всякакви процедури, насочени към укрепване, стягане, подмладяване и работа с по-дълбоките слоеве, носят особено забележим ефект.

Това е идеално време и за стоматологични процедури - лечение на зъби, поставяне на импланти, корекция на захапка, укрепване на емайла. Тялото по това време реагира по-добре на интервенции, свързани със структурата, и се възстановява по-лесно.

29 и 30 октомври. Всичко, свързано с технологични грижи, апаратна козметология, кислородни и тонизиращи средства, ще даде забележим резултат. Тялото е отворено за иновации, а кожата реагира особено благодарно на свежи стимули.

31 октомври. Енергията след 13:46 става течна и възприемчива — идеална за релаксиращи процедури: аромамасаж, грижа за косата с хидратиращи маски, обвивки, СПА и ритуали за красота, където е важно не само външното, но и вътрешното настроение.

1 и 2 ноември. Благоприятни са масажите, нежното почистване на лицето и тялото, маникюрът и педикюрът, както и къдренето, смяната на цвета, боядисването на вежди, посещението при стилист.

3 и 4 ноември. По-добре е да си вземете почивка, да се въздържате от важни процедури и да не започвате нови неща. Вечерта е идеална за грижа за лицето и тялото с елементи на удоволствие - ароматни вани, подхранващи маски, маслени масажи, грижа за кожата и косата, всичко, което дава усещане за лукс и стабилност.

5 ноември - Пълнолуние в Телец. Неблагоприятно за хирургически интервенции, тъй като пълнолунието причинява обилно кървене.

Лунен сеитбен календар за октомври 2025: Какво може да се засади в градината