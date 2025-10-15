16 октомври: Какъв църковен празник е и какво е ЗАБРАНЕНО да се прави

Какво да не правите на 16 октомври и какви са традициите

Утре, 16 октомври, вярващите честват деня на паметта на светия мъченик Лонгин, стотник. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 16 октомври

Св. Лонгин е бил римски стотник (командир на около сто войници), който е служил в провинция Юдея. Неговият отряд е охранявал мястото на екзекуцията на Спасителя. Когато Христос предал духа Си, земята се разтресла, скалите се разцепили и слънцето потъмняло.

Според църковното предание, именно той прободел с копие ребрата на разпнатия Иисус и от раната потекла кръв и вода (Йоан 19:34). Този момент се превърнал в духовно прозрение за него: докоснал се до кръвта на Спасителя, Лонгин се обърнал вътрешно и повярвал в Христос. Зрението му (а той страдал от частична слепота) било изцелено от тази кръв.

След екзекуцията и Възкресението Господне, Лонгин напуска военната служба, приема кръщение от апостолите и става ревностен проповедник на християнството. Той се завръща в родината си в Кападокия (Мала Азия), където открито проповядва за Христос и обръща хората към вярата. Словото му има голяма сила, защото е пряк свидетел на събитията на Голгота.

Еврейските първосвещеници, след като научили, че бившият стотник проповядва, съобщили това на римските власти. Императорският управител получил заповед да залови Лонгин и да го принуди да се отрече от Христос. Но светецът отказал да се отрече от вярата си. Самият той излязъл да посрещне дошлите за него войници, посрещнал ги като гости, нахранил ги и след това разкрил, че той е този, когото търсят.

По заповед на управителя той и двама ученици са били екзекутирани - те са били обезглавени. Това се случва около края на I век. Според преданието, главата му по-късно е донесена в Йерусалим като доказателство за изпълнението на заповедта. След известно време обаче една благочестива жена, страдаща от слепота, намира мощите му; след като се молила близо до тях, възвърнала зрението си.

Какво да не правите на 16 октомври и какви са традициите

Не бива да изяснявате отношенията си или да се карате - кавгата този ден ще „посее“ вражда за дълго време.

Не можете да оставяте храна на масата за една нощ – „домашни духове“ и „нощни духове“ се разхождат из къщата тази вечер, а оставената храна може да „загуби силата си“ или да причини заболяване.

Забранено е да се вземат пари назаем или да се дават пари назаем - който вземе назаем на този ден, ще се сблъска с финансови затруднения, а който дава заем, може да „изнесе просперитета от къщата си“.

Св. Лонин е смятан за духовен пазител на дома. Според народните традиции на този ден е добре човек да си остане вкъщи.

