Участник от "Ергенът: Любов в рая" зверски преби приятелката си, задържан е

Радослав Куцев, който беше изгонен от риалитито "Ергенът: Любов в рая" заради агресия от негова страна, е нанесъл зверски побой на приятелката си, заради което е арестуван. Фитнес инструкторът е нанесъл телесна повреда на жената в условията на домашно насилие, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Какво оповестиха от прокуратурата

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 октомври около 00,10 часа в град София, обвиняемият Радослав Куцев е упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Той я е стиснал с ръка за гърлото и ѝ е нанесъл удари в областта на главата. Вследствие на това Куцев ѝ е причинил лека телесна повреда.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор.

32-годишният мъж е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено в съда искане от прокурор за вземане на постоянен арест спрямо него.

Още: С вилица: Мъж прободе многократно бременната си жена, има риск за окото й

Повече за агресията на Куцев в "Ергенът: Любов в рая"

След шеговита реплика от страна на една от участничките в предаването, Габриела, Радослав се надвеси над нея, бутна стола ѝ и я събори. Въпреки че малка част от кадрите не бяха излъчени в ефир, по думите ѝ разбираме, че той дори я е нападнал словесно с доста цинични изрази. Случилото се разстрои участничката и тя не успя да сдържи емоциите и сълзите си, след което се наложи влизането на хора от продукцията по време на снимачния процес. Останалите момичета подкрепиха Габи и я защитиха пред всички. Инцидентът повдигна и по-сериозен въпрос - за насилието и отстояването на лично мнение. Екипът на продукцията моментално взе мерки и показа, че подобно държание няма да бъде толерирано, заради което Радослав беше моментално изгонен от риалитито.