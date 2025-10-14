Може ли Пеевски да овладее ГЕРБ през местната власт: Говори Светлин Тачев (ВИДЕО)

Може ли Пеевски да овладее ГЕРБ през местната власт? На този въпрос в предаването Студио Actualno и в контекста на резултатите от частичните местни избори в Пазарджик, спечелени от ДПС - “Ново начало“ на Делян Пеевски, отговори политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев: “Това, което виждаме и което можем да направим като извод, е походът на Делян Пеевски към местната власт. Той започна с овладяването на кметовете на хората около Доган, разшири се към кметове на други политически сили и областен управител от ГЕРБ, и един кмет, мисля, че от ПП-ДБ също премина към ДПС - “Ново начало“. И това е първият път, в който виждаме какво може да направи на местни избори.

Безапелационно първо място

В случая виждаме и това, което се случи в Пазарджик и безапелацонното му първо място в общинския съвет. Като мисля, че увеличението в подкрепата за ДПС спрямо 2023-а е с около 4 800 души, ако не се лъжа.“

Колко ли струва това се питам...

“Тук вече органите на реда трябва да кажат, понеже се нагледахме на кадри. Въпросът е дали органите на реда ще си свършат работата и дали ще установят нарушения.

Има още един важен момент в тези избори и това е мястото на ГЕРБ, което върви надолу. И което показва една статика в поцизиите му. Защото ако ГЕРБ стои статично, ми се струва, че ДПС - “Ново начало“ набира сила.

Сблъсъкът е неизбежен

И това нещо се отразява от местната власт на национално ниво. Видяхме искрите, които прехвърчаха между Делян Пеевски и Бойко Борисов. Припламването на тези искри са началото на един бъдещ конфликт. Защото, както казах, походът на Делян Пеевски в местната власт неминуемо ще доведе до сблъсък с ГЕРБ.

Тъй като те са тези, които основно доминират в местната власт. В случая обаче растежът на ДПС - “Ново начало“ и статиката в ГЕРБ, неминуемо ще доведе до момент, в който те ще се сблъскат.“

Светлин Тачев категорично отхвърли като възможен сценарият, който миналата седмица Методи Андреев очерта в предаването: Борисов, подкрепян от Пеевски, се кандидатира за президент, избират го, престава да бъде лидер на ГЕРБ,

Пеевски избира за нов лидер на партията някой удобен и безгласен и така, с подкрепата на ГЕРБ става конституционно избран министър-председател.

Според Светлин Тачев Борисов няма да се кандидатира за президент. Защо, ще научите от видеоматериала.