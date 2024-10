Берлинският зоопарк за първи път ще покаже новородените си панди близнаци (ВИДЕО)

Берлинският зоопарк за първи път ще покаже пред посетителите си близнаците панди, които се родиха през август. Досега те не бяха представяни на живо пред гостите на зоологическата градина, тъй като се отглеждаха в кувьози.

От днес всеки ден между 13:30 и 14:30 часа посетителите ще могат да се любуват на едно от бебетата докато второто по това време ще бъде при майка си Менг Менг. Тъй като пандите обикновено раждат само по едно малко, близнаците ще общуват с майка си по ред.

Това са втори близнаци, които ражда Менг Менг, след като бе предадена на берлинския зоопарк от Китай. Малките са с тегло 136 и 169 грама.

Те отвориха очи само преди седмица, а след около месец се очаква да проходят.

В дивата природа са останали по-малко от 2000 възрастни панди.

