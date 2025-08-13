Кристиано Роналдо печели повече от всички бойци в UFC взети заедно само от заплатата си

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Новият договор на Кристиано Роналдо постави впечатляващ нов стандарт за професионалните спортисти. Но цифрите, които нападателят ще генерира от новата сделка, карат много фенове да поставят под въпрос пирамидата на плащанията в един забележителен спорт. Португалската звезда, която навърши 40 години през февруари, подписа историческо двугодишно удължаване на настоящия си договор с Ал-Насър в Саудитската професионална лига. Договорът ще осигури на Роналдо заплащане от малко под 500 милиона долара през следващите две години (245 млн. долара на сезон), като бившият играч на Реал Мадрид ще печели около 670 000 долара на ден.

Колосалната заплата на Кристиано Роналдо в Ал-Насър

Но разбира се, футболните фенове биха били наивни, ако си мислят, че новият договор на Роналдо започва и завършва с основната му заплата. Той е договорил 15% дял в Ал-Насър, на стойност около 45 милиона долара. Роналдо също така е получил бонус за подписване от 33 милиона долара, който ще се увеличи до 51 милиона долара, когато започне втората година от новия му договор.

Освен че покрива разходите за частен самолет и осигурява различни спонсорски договори със саудитски компании, Ал-Насър ще предлага и бонуси, базирани на представянето, за своята звезда. Ако Роналдо успее да завърши кампанията като голмайстор на първенството и да спечели шампионската титла в Саудитската професионална лига през предстоящия сезон, той ще спечели допълнителни 16 милиона долара. Роналдо спечели "Златната обувка" в Саудитска Арабия два поредни сезона, като отбеляза 74 гола в 77 мача. Клубът обаче все още не е спечелил шампионската титла, откакто той се присъедини през 2023 г. С всички негови бонуси, Роналдо би могъл потенциално да спечели близо 700 милиона долара до края на двугодишния си договор!

Договорът на Кристиано Роналдо в сравнение със заплатите в UFC

Предложените цифри предизвикаха нови дискусии относно модела на плащане в UFC, който изглежда доста обезсърчителен в сравнение с приходите на футболната звезда. Разликата между новия договор на Роналдо и комбинираната заплата на целия състав на UFC беше подчертана от публикация в "X" от популярен акаунт за бойни спортове. Споделяйки изображението, на което Роналдо е заедно със звездите на UFC Алекс Перейра, Илия Топурия и Ислам Махачев, разликата в приходите им стана твърде очевидна.

Cristiano Ronaldo’s new deal has him making more money per year than the entire UFC roster combined 🤯 pic.twitter.com/CedcSjEwfe — Happy Punch (@HappyPunch) July 8, 2025

Роналдо печели повече от целия състав на UFC

Новият договор на Роналдо за 245 милиона долара годишно засенчи годишните приходи на целия състав на UFC от 218 милиона долара с комфортна разлика от 27 милиона долара! Бизнес моделът на промоцията на Дейна Уайт отдавна е критикуван и новината за впечатляващия нов договор на Роналдо отново го направи тема на дебат. Според съобщенията UFC печели близо 1,5 милиарда долара годишно, което означава, че бойците получават компенсации само около 15-20% от общите приходи на компанията. И става все по-трудно, колкото по-ниско е боецът в класацията.

Съобщава се, че некласираните бойци, представящи се в предварителните двубои, печелят около 25 000 долара, дори и да си осигурят бонус за победа. Тази цифра намалява още повече, ако не успеят да спечелят. Като се имат предвид разходите за треньорски персонал, тренировъчни лагери и мениджърски такси, това плащане ще бъде значително намалено от неизбежни разходи. Съществуват и значителни физически рискове за това да си ММА боец, които могат да увеличат тези разходи, да не говорим за съкращения поради контузии, които могат да попречат на бойците да си изкарват прехраната.

Но с широкото обсъждане на доходоносния нов договор на Кристиано Роналдо, това може да принуди ръководството на UFC да преструктурира модела си на плащане след подновените критики от спортни фенове и журналисти. Дали "ефектът Роналдо" ще окаже влиянието си в поредна ситуация, зависи само и единствено от шефовете на UFC.

Автор: Дария Александрова

