Безжичните слушалки отдавна се използват почти постоянно. Въпреки че много потребители ги обичат, потенциалните им рискове за здравето напоследък все по-често се обсъждат в социалните медии.

Безопасни ли са безжичните слушалки?

Безжичните слушалки (както такива за уши, така и такива в ушите) използват Bluetooth технология за свързване с телефоните ни. Това включва електромагнитно поле, което е накарало някои да вярват, че те могат да причинят увреждане на мозъка.

Има научни изследвания върху безжичните слушалки и техните потенциални рискове. Те излъчват вид радиация, наречена радиочестотна радиация, която работи на много по-ниска честота от вида радиация, която може да навреди на хората.

През 2019 г. Cancer Research UK заяви, че няма достатъчно доказателства, че Bluetooth слушалките могат да причинят вреда, и че проучвания, проведени върху големи групи хора, не са открили връзка с повишен риск от рак. Въпреки това, към 2025 г. изследванията за ефектите на безжичните слушалки върху здравето ни все още продължават.

Скъпите слушалки по-добри ли са ?

Шумоизолиращите слушалки са сравнително ново изобретение. Те съдържат специален софтуер, който елиминира външния шум, позволявайки на потребителя да се съсредоточи само върху един звук.

Екип от експерти, тествали различни модели и марки, установиха, че е възможно да се получат качествени функции за шумопотискане в слушалки, които струват около £50, така че не винаги е необходимо да се харчат много пари - но в крайна сметка колко ще похарчи някой зависи от него.

Клеър обясни, че те могат да помогнат за защитата на слуха ви, защото фокусирането върху един звук, докато всички останали са елиминирани, означава, че не е нужно да слушате с висока сила на звука.

„Все пак трябва да спазвате добра хигиена на слушане“, каза Клеър. „Правете си почивки за ушите си, поддържайте силата на звука на безопасно ниво, независимо от това, защото все още има изкушение да я усилите. Някои хора наистина се наслаждават на силна музика и знаем, че е наистина опасно, ако я слушате твърде дълго. Осемдесет и пет децибела (dB) за осем часа е това, което (официалните) разпоредби казват, че е безопасно, без никаква защита за слуха.“

Клеър добави: „Ако сте човек, който лесно се разсейва от външен шум или е обезпокоен от фонов шум, слушалките могат да ви помогнат да се чувствате по-спокойни на тези шумни места.“

Каква е разликата между слушалки и тапи за уши?

Слушалките са един от начините за намаляване на нивата на звука, но те не са практични за събития на живо, като концерти или музикални фестивали.

Проучване на Кралския национален институт за глухи (RNID) установи, че 58% от хората на възраст между 18 и 28 години са преживели някаква форма на загуба на слуха или проблеми, свързани със слуха, след излагане на силна музика. В повечето случаи ефектите не траят дълго, но продължителното излагане на такава шумна среда може да причини трайно увреждане на ушите ни. Нов вид тапи за уши, които стават популярни на фестивали, позволяват на звука да преминава, но на намалено ниво, което би могло да улесни посещението на подобни събития, ако сте обезпокоени от високи нива на шум.