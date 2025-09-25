Кога шумът в ушите е опасен

Какво означава, когато чуем звънене в ушите си: Кога тинитусът е първият признак на загуба на слуха?

Загубата на слуха се определя като намалена чувствителност на слуховата система, а шумът в ушите често е объркващ и се идентифицира като първи признак на промени в слуховата система. Винаги ли е началото на загуба на слуха?7Какво представляват праговете на слуха и как се категоризират уврежданията?

Праговете на слуха на здрав човек са под 20 децибела и всяко изместване над това показва определена степен на слухово увреждане. То може да бъде леко, умерено, тежко, много тежко, дълбоко или да доведе до пълна глухота. Освен това има разлика между вродено и придобито, едностранно и двустранно, остро и постепенно увреждане на слуха, пише "Е-клиника".

Един от често срещаните симптоми, които могат да показват загуба на слуха, е тинитусът – субективно усещане за бръмчене, свистене или шум в ухото. Често се появява внезапно, като част от острата загуба на слуха, когато човек внезапно забележи, че чува по-слабо в едното или и в двете уши. Тинитусът може да бъде и съпътстващ симптом на прогресивна загуба на слуха, когато пациентът все още регистрира звуци, но му е все по-трудно да ги разбира и различи.

В ранните етапи на загуба на слуха често се среща парадоксална ситуация: човекът твърди, че „слуша“, но има затруднения да различи речта или звуците на другия човек от външната среда. Например, не е ясно дали е кола или камион, нито пък разговорът е добре разбираем в помещения, където няколко души говорят едновременно. В тези случаи шумът в ушите може да бъде първият сигнал, че слухът е в опасност.

Причини за загуба на слуха

Стареене: дегенеративните промени започват около 41-годишна възраст и постепенно напредват.

Заболявания: диабет, високо кръвно налягане, високи нива на мазнини в кръвта, мозъчни тумори.

Инфекции и възпаления: хронични инфекции на средното ухо или инфекции по време на бременност, които могат да засегнат плода.

Генетика: Наследствените фактори са причина за около половината от случаите на вродена загуба на слуха.

Външни влияния: дългосрочно излагане на шум, акустична травма, ототоксични лекарства.

При децата клиничната картина може да бъде много разнообразна. Липсата на реакция на силни звуци, забавянето на говора или неразбирането на прости инструкции често показват проблем със слуха. Според Световната здравна организация 60 процента от случаите на загуба на слуха при деца биха могли да бъдат предотвратени.

Ранни симптоми на загуба на слуха и значението на ранната диагностика

Важно е да се подчертае, че острата загуба на слуха е спешно състояние. При внезапна поява на шум в ухото, последван от намаляване на слуха, е необходима бърза диагноза, т.е. аудиологични тестове, а понякога и допълнителни изследвания като лабораторни изследвания, компютърна томография на мозъка или консултация с невролог и кардиолог.

При кърмачета и малки деца, скринингът на слуха трябва да се извърши веднага след раждането. Златният стандарт изисква всяко увреждане да бъде диагностицирано до шестия месец от живота.

При възрастните шумът в ушите не бива да се пренебрегва. Той може да е единственият сигнал, че слухът бавно отслабва. С течение на времето се появява нужда да включите телевизора или да помолите събеседника да повтаря казаното по-често. Ако реагирате навреме, е възможно да предотвратите по-нататъшна загуба на слуха или значително да я забавите.

Превенцията е най-добрата защита

Около 50 процента от всички случаи на загуба на слуха могат да бъдат предотвратени. Превенцията включва:

– ваксинация срещу инфекции, които могат да увредят слуха

– хигиенни програми

– контрол на хронични заболявания (диабет и хипертония)

– защита от шум на работното място и по време на развлекателни дейности.

Шумът в ушите не е просто неприятен симптом, тъй като в много случаи е първият признак на загуба на слуха. Пренебрегването на този сигнал може да доведе до трайни последици. Навременната диагноза, независимо дали е при деца или възрастни, е от решаващо значение за запазването на слуха и нормалното развитие на комуникативните и социалните умения.

