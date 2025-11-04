Боброво пълнолуние на 5 ноември: Какво трябва да направите утре

В нощта на 5 ноември ще наблюдаваме едно от най-ярките астрономически явления на годината - Боброво пълнолуние, известно още като Суперлуна на Бобъра. Това пълнолуние не само ще бъде най-голямото и най-яркото през 2025 г., но ще има и дълбока символика - време за обобщаване и подготовка за нов етап.

Какво е Супербоброва Луна?

Името „Боброва луна“ произлиза от традициите на северноамериканските племена, които през ноември поставяли капани за бобри и се подготвяли за зимата. Тазгодишното пълнолуние съвпада с момента, в който Луната е най-близо до Земята - т. нар. перигей. Ето защо тя ще изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено.

Духовно значение на Супер пълнолунието на 5 ноември 2025 г.

Според изчисленията на астрономите, на 5 ноември Луната ще се приближи до Земята на разстояние от около 356 980 км и следователно ще стане втората от трите последователни суперлуни през 2025 г. - след октомврийската и преди декемврийската.

Кога и как да наблюдаваме феномена?

Луната се вижда най-добре веднага след залез слънце, от около 17:00 до 22:00 часа. Най-добре е да се наблюдава на открито място, малко далеч от ярки улични лампи или градски светлини. По това време небесното тяло ще изглежда най-голямо и ще има мек златист оттенък.

По това време Луната може да изглежда до 14% по-голяма и до 30% по-ярка от нормално пълнолуние. Разликата не винаги е визуално поразителна, но за внимателните наблюдатели това е чудесна възможност да се възхитят на естествената красота на нощното небе.

Суперлуние на 5 ноември 2025 г. Как ще се промени животът на всяка зодия

Суперлуната на бобъра символизира подготовката за зимата, завършването на стари процеси и натрупването на ресурси. Това е момент, в който си струва да забавите темпото, да направите равносметка на годината и да се освободите от ненужното.

Езотериците съветват тази вечер да проведете прост ритуал за прочистване: запишете всичко, което вече не служи на вашето развитие, и изгорете листа хартия, благодарейки на миналото. Медитации за възстановяване на енергията и практики на благодарност също ще бъдат благоприятни.

Какво да правим този ден

Разходете се или просто гледайте луната от прозореца, за да презаредите "батериите си". Запалете свещ или направете дифузия с ароматно масло - лавандула, мента или розмарин. Запишете три неща, които искате да оставите в миналото, и три неща, които искате да запазите за новата година. Посветете вечерта на тишина, вътрешен размисъл или медитация.

Според НАСА, Суперлуната на бобъра през 2025 г. ще бъде последната толкова ярка суперлуна до 2028 г. Следващото подобно събитие се очаква едва след три години.

