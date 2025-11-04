НЕ правете това на пълнолунието утре, 5 ноември

Какво е добре да направите по време на Бобровото пълнолуние?

Какво е строго забранено да се прави на Бобровото пълнолуние на 5 ноември?

В нощта на 5 ноември ще наблюдаваме невероятно зрелище в небето - Боброво пълнолуние. Това пълнолуние ще бъде най-яркото през 2025 г. и ще завърши есенния цикъл на суперлуните. Астролозите предупреждават, че енергията на този период е изключително силна, затова е важно да действате съзнателно и да знаете какво категорично не можете да правите.

Ноемврийското пълнолуние се нарича Боброва луна, време, когато в древността бобрите са се подготвяли за зимата. Символично това е период на подготовка за зимния сезон, завършване на започнатата работа и натрупване на вътрешни ресурси. През 2025 г. това пълнолуние съвпада с момента, в който Луната ще бъде най-близо до Земята - суперлуна. Тя ще изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено и ще окаже силно влияние върху емоциите и решенията на хората.

Започване на нови неща или проекти. Това пълнолуние е време за завършване, а не за начало. Новите начинания може да се окажат нестабилни.

Започване на конфликти или изясняване на взаимоотношения. Емоциите лесно могат да излязат извън контрол през този период. Дори и малък спор може да ескалира в сериозна кавга.

Подписване на важни документи или вземане на финансови решения. Интуицията се изостря през този период, но логиката отслабва и можете да допуснете грешка.

Злоупотреба с алкохол или преяждане. По време на пълнолуние тялото е по-чувствително от обикновено, така че претоварването може да причини изчерпване на енергията.

Изхвърляне на боклука след залез слънце. В народната традиция това се смята за знак за „изнасяне на хубавите неща от дома“ по време на пълнолуние.

Обсъждане на вашите страхове или слабости с непознати. Пълнолунието разкрива уязвимости - не ги разкривайте на всички.

Какво е добре да направите по време на Бобровото пълнолуние?

Това е момент, в който Вселената сякаш „спира времето“, за да ви позволи да видите какво си струва да оставите зад гърба си. Енергийно, тази суперлуна действа като пречистваща вода - тя отмива излишното, помага за освобождаване от негодувания и страхове. Интуицията, сънищата и емоционалната чувствителност се засилват през този период.

На този ден е добре да направите анализ на последните няколко месеца. Запишете всичките си успехи и си благодарете за тези стъпки.

Почистете дома или работното си място. Това ще ви помогне да освободите място за нови енергии.

Обърнете внимание на водните ритуали. Топла вана с морска сол и етерични масла от лавандула или мента е перфектен начин за „отмиване“ на напрежението.

Направете медитация за освобождаване. Представете си как Луната отнема всичко, което вече не ви служи.

Останете в мир със себе си. Този ден е благоприятен за тишина, творчество и осъзнатост.

