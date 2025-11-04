ЕС одобри пети транш за Киев по Механизма за Украйна - изпълнено е всичко в замяна

Европейският съвет одобри отпускането на петия транш от помощта за Киев по Механизма за Украйна. Сумата е в размер на над 1,8 млрд. евро. Средствата от тези траншове ще бъдат използвани за финансиране на разходите по държавния бюджет. Припомняме, че инструментът на ЕС представлява предвидима финансова подкрепа за периода 2024-2027 г. Блокът предоставя постоянна помощ, особено по пътя на присъединяването на Украйна към ЕС.

"Тази сума отразява успешното изпълнение от страна на Украйна на деветте стъпки, необходими за петото изплащане, както и една неизпълнена стъпка от четвъртото изплащане", се посочва в изявлението на Европейския съвет. Това се отнася до списък със законодателни промени или други реформи, които Украйна трябва да приложи в замяна на плащания от ЕС.

За какво ще отидат парите и в замяна на какво Украйна ги получава?

Отбелязва се, че средствата ще бъдат използвани за укрепване на макрофинансовата стабилност на Украйна и за подкрепа на гладкото функциониране на публичната администрация.

Снимка: Getty Images

Европейският съвет припомня, че механизмът за Украйна, който влезе в сила на 1 март 2024 г., осигурява стабилно финансиране под формата на безвъзмездни средства и заеми на стойност до 50 млрд. евро за подкрепа на възстановяването, реконструкцията и модернизацията на Украйна. От тези 50 млрд. евро до 32 млрд. са предварително отпуснати за подкрепа на реформите и инвестициите, определени в плана за страната.

Изплащанията зависят от постигането на целите, заложени в плана. От влизането в сила на механизма Украйна вече е получила 6 млрд. евро преходно финансиране, 1,89 млрд. евро предварително финансиране и четири транша на обща стойност съответно 4,2 млрд. евро, 4,1 млрд. евро, 3,5 млрд. евро и 3,2 млрд. евро, се посочва в изявлението на Европейския съвет.

На 26 юни беше обявено, че лидерите на по-голямата част от държавите членки на ЕС са се ангажирали да предоставят 30,6 млрд. евро финансова помощ на Украйна през тази година. От тази сума 3,5 млрд. евро вече са отпуснати по Механизма за Украйна, а 7 млрд. евро - по програмата ERA, платени с лихвите върху замразените руски активи. Поради неспособността на Украйна да изпълни плана за реформи по механизма, през юли ЕС намали финансовата помощ за Киев.

