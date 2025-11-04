Войната в Украйна:

Украинецът, арестуван за взривовете на "Северен поток", обяви гладна стачка

04 ноември 2025, 16:41 часа 177 прочитания 0 коментара
Украинецът Сергей Кузнецов, обвинен в участие в бомбените атентати срещу газопровода „Северен поток 2“, обяви гладна стачка в италиански затвор. Това съобщи неговият адвокат Никола Канестрини, цитиран от Agenzia Nova, който допълва, че клиентът му отказва да се храни от 31 октомври. Защитата е уведомила компетентните органи за гладната стачка. Кузнецов, който е бивш украински офицер, е държан в затвор с висока степен на сигурност на Апенините в очакване на решение за екстрадирането му в Германия.

Защо Сергей Кузнецов е в режим на гладна стачка?

"Той изисква да бъдат зачетени основните му права, включително правото на адекватна храна, здравословна среда, достойни условия на задържане и равно третиране с другите затворници по отношение на посещенията на семейството и достъпа до информация", разясни адвокатът.

Той отбеляза, че от ареста си на 22 август Кузнецов не е получавал храна, "подходяща за здравословното му състояние".

Сагата с украинския гражданин

В края на октомври съдът в Болоня, по искане на местната прокуратура, постанови да екстрадира украинския гражданин в Германия. Защитата подаде жалба пред Върховния касационен съд, който се очаква да се произнесе в рамките на един месец.

По-рано беше съобщено, че италианският касационен съд е отменил решението за екстрадиция в Германия на Сергей Кузнецов. Делото обаче беше изпратено на нов състав от съдии.

Кузнецов бе задържан в Италия на 21 август. Според разследващите той е ръководил група от шест до седем души – капитан, няколко водолази и специалист по взривни вещества, които са поставили най-малко четири взривни устройства на дълбочина 70-80 метра на газопроводите край датския остров Борнхолм. Експлозиите сериозно повредиха три от четирите линии на газопровода „Северен поток 2“.

Италианският вестник Corriere della Sera твърди, че операцията е била координирана от бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили ген. Валерий Залужни.

Кузнецов е отрекъл обвиненията срещу него и е твърдял, че по време на атаката е бил в Украйна.

В края на август германските медии съобщиха, че разследващите в Германия са издали заповеди за арест на шестима украинци, заподозрени в атаката срещу „Северен поток“.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
