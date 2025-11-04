Вечното дерби със същия главен съдия! ЦСКА няма добри спомени от добавеното време от арбитъра в предния мач с Левски

Вечното дерби между отборите на Левски и ЦСКА отново е поверено на Радослав Гидженов! Именно този арбитър ръководи и последната среща между "сини" и "червени", изиграна през месец март тази година. Сега за срещата в събота на стадион "Васил Левски" Гидженов ще бъде подпомаган от други двама опитни рефери в българския футбол - Никола Попов и Валентин Железов, които ще отговарят за ВАР.

Радослав Гидженов отново ще свири дербито между Левски и ЦСКА

В последния мач между Левски и ЦСКА двата тима бяха в по-различни позиции, като "червените" откриха още през първата част чрез Йоанис Питас, а в 85-ата минута вкараха втори гол благодарение на Петко Панайотов. След това обаче Гидженов даде сериозно добавено време, като мачът продължи над 100 минути, а Левски успя да изравни. В добавеното време Илиян Стефанов вкара в 95' за 1:2, а Алдаир изравни в 102' за 2:2, докато Ето'о и Лима бяха изгонени.

Сега Левски влиза като фаворит в срещата, след като е лидер в класирането от началото на сезона и със сериозна преднина на върха пред хегемона Лудогорец, който се намира в криза. Възпитаниците на Хулио Веласкес ще търсят победа над вечния враг, която да увеличи или поне да задържи преднината им на върха. В ЦСКА обаче също се надигат след треньорската смяна, като Христо Янев определено ще бъде мотивиран да търси победа в този знаков двубой.

Иначе по-рано се появиха информации, че Съдийската комисия може да повери Вечното дерби на един от младите съдии в българския футбол, който се представя на ниво.