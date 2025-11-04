Похвалиха се с впечатляващия брой хора, гледали откриването на Големия египетски музей (ВИДЕО)

Грандиозната церемония за официалното откриване на Големия египетски музей, която се състоя на 1 ноември, е била гледана от над един милиард души по целия свят, обяви Държавната информационна служба (ДИС) на Египет. Обширният мониторинг, извършен в дните след събитието, показва, че хиляди телевизионни канали и цифрови платформи са излъчили на живо значителна част от спектакъла, като редица големи международни медии са осигурили многоезично отразяване. Службата отчита 705 статии в 215 международни медии, като 98 процента от материалите дават положителна оценка.

Ръководителят на ДИС Диа Рашуан определи откриването, на което присъстваха монарси, държавни глави, правителствени ръководители и високопоставени делегации от 79 държави, като значимо постижение, допринасящо за международния имидж на Египет и за популяризирането му като туристическа дестинация. България беше представена на високо ниво от държавния глава Румен Радев и съпругата му Десислава Радева по покана на президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси.

„Хора от целия свят станаха свидетели на ролята на държавата ни за мира, стабилността и сигурността в изпълнен с предизвикателства регион“, отбеляза Рашуан. Церемонията се състоя по-малко от месец след срещата за мир в Газа в курорта на Червено море Шарм ел Шейх под председателството на президентите на САЩ и Египет.

Фееричният спектакъл “Послание за мир”, в който участваха и български изпълнители, покори публиката с епичната музика на композитора Хишам Назих, изпълнена от артисти от близо 80 държави под палката на именития египетски диригент Найер Наги. Програмата показа ключови моменти, фигури и места от древноегипетската история с удивително светлинно шоу с дронове, танци, завладяващи видеокадри и фойерверки.

След като беше затворен на 15 октомври, заради подготовката за официалното откриване, Големият египетски музей отвори отново врати в деня на 103-тата годишнина от откриването на гробницата на Тутанкамон в Долината на царете.

В залата на момчето фараон в музея за първи път ще бъдат показани на едно място всички около 5000 артефакта от съкровището му, включително удивително красивата маска, която доскоро беше изложена в Египетския музей на площад “Тахрир”.

Разположеният върху 480 хиляди кв. м. ГЕМ на стойност над един милиард долара е проектиран да бъде най-големият музей в света, посветен на една цивилизация. Египетските власти очакват откриването му да даде силен тласък на туристическия сектор, който е ключов източник на чуждестранна валута за страната.

Източник: БТА