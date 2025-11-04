Войната в Украйна:

Скандал на Острова: Полицията пропуснала да арестува на няколко пъти нападателя, ранил 11 души с нож

Скандал избухна във Великобритания, след като 32-годишният Антъни Уилямс извърши серия от нападения с нож в рамките на 24 часа. По-късно той бе арестуван от полицията, но пресата на Острова сега задава въпроса защо той не е бил задържан по-рано, тъй като е имало многобройни предупреждения, че е опасен.

На 1 ноември Уилямс нападна хора на гара Хънтингдън, като нарани 11 души. Той беше арестуван след като служителите използваха електрошоков пистолет. Нападателят е обвинен в десет случая на опит за убийство и незаконно притежаване на оръжие.

По-късно стана ясно, че ден преди атаката на гарата полицията е получила няколко сигнала за мъж с нож. Първо той наръгал 14-годишно момче в центъра на Питърбъроу, след което нахлу във фризьорски салон с голям кухненски нож. Сигналът тогава е постъпил късно и и униформените не са успели да реагират на място. На следващата сутрин той се е върнал на местопрестъплението, но отново е бил изпуснат от властите.

По-късно Уилямс отпътувал за Лондон, където нарани още един човек на станция на DLR и отново избяга. Той беше спрян едва вечерта след като нападна пътници във влак. Инцидентът не се разглежда като тероризъм. Полицията сега признава, че е пропуснала няколко възможности да го спре и е започнала вътрешно разследване.

Елин Димитров
