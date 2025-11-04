Ново руско зверство: Руснаците убиха хладнокръвно мъж, жена и куче, вървящи с бяло знаме

Ново доказателство за руските военни престъпления в Украйна публикува 7-ми десантен корпус на украинските въоръжени сили в телеграм канала си. Този път случаят е от село Кругляковка в Харковска област. Вчера, 3 ноември, двама цивилни - мъж и жена, заедно с тяхното куче са били убити хладнокръвно и бездушно от руснаците, докато са вървяли по път извън селото и са носели бяло знаме. Абсолютно умишлено и с пълното съзнание, че става въпрос за невъоръжени местни жители руснаците насочват срещу тях два дрона - първият се взривява в мъжа, убивайки го на място, и се вижда ясно как кучето до него агонизира. Жената малко по встрани наблюдава в ужас какво се случва и има време само да се прекръсти преди в нея да бъде насочен друг дрон.

"В резултат на целенасочената атака бяха убити двама невъоръжени души и едно куче. Наблизо нямаше военни съоръжения или позиции", пише бригадата.

При това руснаците заснемат собственото си престъпление, е добавено в съобщението, за да използват кадрите, за да обвинят по-късно украинците в злодеянието. Този факт демонстрира системна практика на дезинформация и опит да се прехвърли вината за военните престъпления върху нас, добавят те.

Видео 18+