Около две хиляди колумбийци са подписали договори с украинските въоръжени сили. Притокът на хора от Латинска Америка е толкова голям, че се създават отделни роти, съставени изключително от южноамериканци. Това пише германското издание Die Welt.

От 2022 г. насам, както съобщава Hromadske, позовавайки се на военни източници, около осем хиляди чужденци от десетки страни, включително Германия, са се присъединили към сухопътните сили на украинските въоръжени сили. Около 40% от всички вербувани са от Южна Америка. Първоначално процесът на подбор е бил строг, но впоследствие Украйна е облекчила изискванията за чуждестранните бойци.

Мнозина пристигат без никакъв военен опит. Малцина са тези, които преди това са служили в колумбийските специални части или полицията в Колумбия или Бразилия, по думите на украински командир с позивна "Музикант", който обучава чуждестранните доброволци. Той казва, че сред доброволците има и чилийци, и бразилци.

Според 37-годишния колумбиец Оливър, той се е присъединил към украинските въоръжени сили, след като е видял реклама в социалните мрежи. Това е второто му идване в Украйна: първия път е служил шест месеца, а сега се е върнал, за да печели пари. Той отбелязва, че възнагражденията на военните в Колумбия са много ниски, докато в Украйна получава почти три хиляди евро на месец.

"Първо, защото ми харесва тук. Второ, по икономически причини", обяснява причините, поради които е избрал да бъде в Украйна.

Друг доброволец, 29-годишният Мартинес, който е част от пехотното подразделение на 47-ма бригада, казва, че е "доволен да е тук и да подкрепя Украйна". Той също иска да спечели пари, да се върне в Колумбия и да построи къща за жена си и сина си.

