Бургер с жив октопод и тарантула на скара: Кои са най-странните храни по света? (СНИМКИ)

Представяте ли си как сутрин за закуска си мажете една филия с масло, поръсвате я със захарни пръчици и тръгвате за работа. По време на обедната почивка отивате с колегите до близкото заведение, за да похапнете ферментирало месо от акула, а за вечеря си приготвяте сардинско овче сирене с живи ларви на мухи.

Колкото и абсурдно да ви звучат тези неща, това са съвсем реални ястия от различните краища на света. В днешната статия ще разгледаме кои са най-странните храни в света и в кои държави се консумират.

1. Балут - варено оплодено патешко яйце

Източник: Wikipedia, JBYBIOSA - Own work

Това азиатско ястие със сигурност не е за вегетарианци или пък за хора със слаби сърца. На пръв поглед, балутът може да ви изглежда гнусно и неприемливо ястие, но всъщност е същински деликатес в Камбоджа, Филипините и други азиатски страни. То представлява неизлюпено сварено патенце, което се консумира директно от черупката и често се подправя с чесън, оцет, сол и пипер. Яйцето се оставя да се развие в продължение на 17-21 дни, преди да бъде сварено.

2. Хакарл - исландско ферментирало месо от акула, със силна амонячна миризма

Източник: Wikipedia

Ако си мечтаете за кулинарно приключение с вкусове, които не сте срещали никога досега, то Исландия със сигурност трябва да присъства в списъка ви с места за посещение. Едно от най-популярните ястия там е Хакарл - ферментирало месо от гренландска акула, което се суши в продължение на четири, пет месеца.

Произходът на хакарл датира още от времето на първите заселници в Исландия, които трябвало да се справят със суровите природни условия и липсата на ресурси. Един от проблемите бил, че месото на гренландската акула е отровно, когато е прясно, защото съдържа високи нива на триметиламиноксид, които тялото на акулата използва, за да регулира вътрешното си налягане на голяма дълбочина. За да се справят с проблема, исландците откриват начин да направят месото безопасно за консумация, чрез ферментация и сушене.

Акулата се нарязва на парчета, месото се заравя в земята или в пясък, покрива се с камъни, а след няколко седмици се изважда и се оставя да съхне няколко месеца. Ястието често се поднася нарязано на малки кубчета, заедно с чаша силна исландска ракия, наречена brennivín. Тази напитка помага за туширане на силния амонячен вкус и мирис, който е предизвикателство дори за местните жители.

3. Саннакчи - обяд, който се движи

Източник: iStock

В по-голямата част от Европа, хората предпочитат да консумират храната си сготвена и... нежизнена. Това обаче съвсем не важи за азиатските страни. Саннакчи е традиционно корейско ястие, приготвено от малък октопод, който се нарязва на парчета и се сервира суров, докато парчетата му все още се движат, заради активната им нервна система.

4. Пържена тарантула - деликатесът на Камбоджа

Източник: Wikipedia

Пържените паяци са традиционнo ястие в Камбоджа и популярна атракция за туристите. Паяците се отглеждат в дупки в земята около селата или се събират от близките гори, след което се пържат в олио. Не е ясно как е започнала тази практика, но някои предполагат, че хората може би са започнали да ядат паяци от отчаяние, когато храната е била оскъдна.

5. Фугу - японска риба балон, чието месо е смъртоносно, ако не е приготвено правилно

Източник: iStock

Рибата Фугу е едно от най-прочутите ястия в японската кухня. Специфичното за нея е, че се приготвя само от лицензирани готвачи, защото една грешка в приготвянето може да доведе до смърт.

Тя обитава водите около Япония и Корея и отровата ѝ е толкова силна, че може да предизвика смъртта на 30-40 души. Известна е още с името "риба-балон", заради способността ѝ да се надува, когато усети опасност.

От нея се приготвя популярното суши-сашими, а консумацията на черния дроб и яйчниците е забранена.