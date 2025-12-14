Алберт Попов влезе в топ 20 на Световна купа по ски алпийски дисциплини

Най-добрият български състезател Алберт Попов се класира на 19-о място в слалома при мъжете от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер (Франция). Нашият представител който беше 17-и във втория манш (49.32 секунди), записа общо време 1:39.88 минути, оставайки на 1.99 секунди от победителя Тимон Хауган от Норвегия. До момента българинът имаше 23-то място в Леви (Финландия) и девета позиция в Гургл (Австрия).

Хауган ликува в състезанието, записвайки 1:37.89 минути, след като лидерът от първия манш Лоик Меяр (Швейцария) завърши втори, с изоставане от 0.28 секунди. Победата беше шеста за Тимон Хауган в стартовете от Световната купа. Трети във Вал д'Изер се нареди още един норвежец Хенрик Кристоферсен, на 0.34 секунди от победителя.

Сънародникът му Атле Ли Макграт, който беше с трето време в първия манш, не успя да завърши втория, а същата съдба сполетя имена като Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) и представителя на домакините и олимпийски шампион в дисциплината Клеман Ноел.

Начело в генералното класиране за Световната купа е петкратният носител на трофея Марко Одермат (Швейцария) с 505 точки, пред Кристоферсен с 302 и Хауган с 281 точки. В подреждането в дисциплината води Тимон Хауган със 195 точки. Алберт Попов има 49 точки в актива си, като заема 18-о място в класирането за Малкия кристален глобус в слалома и 45-о в генералното подреждане.