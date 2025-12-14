Любопитно:

Асен Златев: Ако Карлос направи това, което не успях, ще се радвам сякаш аз съм го сторил

Олимпийският шампион от Игрите в Москва през 1980 г. Асен Златев гостува в предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия ден преди общото събрание на Българската федерация по вдигане на тежести. През последните месеци големият ни шампион работи заедно със спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар. Златев заяви, че би се радвал на успехите на Насар като свои лични.

"Имаме регрес в основата, която е малка. Малко състезатели има в клубовете по възрасти. Имаме план за 20% подобрение през следващите две години. Карлос Насар разчита да се нормализират нещата, за да може да се работи, а и той да влезе във федерацията вече. Ако той направи това, което не успях - в три олимпиади, да станат четири, ще се чувствам удовлетворен - сякаш аз съм го постигнал", каза с усмивка Златев.

"Мечтата ми е да предадем опита ни, защото почна да се позабравя това, което сме установили. Това нещо трябва да се възобнови. Желаем да възобновим поне донякъде старите възможности на българската школа. Занимаваме се с какви ли не щуротии, но не надграждаме собствения ни опит", добави многократният медалист от големи първенства. Както е известно, Асен Златев има уникален малшанс и поради различни причини не може да участва на олимпийските игри през 1984-та, 1988-а и 1992-ра.

