Две титли за Деница Минкова от международен турнир по художествена гимнастика

Националката Деница Минкова спечели два златни медала на международния турнир по художествена гимнастика "Зимна купа Академик", който се провежда в зала "София". Възпитаничката на Кристина Ташева стана първа в националното класиране при жените категория А със сбор от 50.900 точки - 26.750 на обръч и 24.150 на топка. Тя взе титлата и на обръч с най-високата оценка.

2 титли за Минкова от "Зимна купа Академик"

В класирането при родените 2010 година победителка е Анания Димитрова (Левски) със сбор 73.200 точки, а в международната надпревара златото взе Нора Демире (Швейцария) със 76.050 точки. При девойките първа е Рая Иванова (Академик) с 47.000 точки, която има златни отличия на обръч и на лента. В международното класиране шампионка е Лили Бенко (Швейцария) със 70.450.

Около 300 състезателки от 12 държави участват в десетото издание на международния турнир по художествена гимнастика "Зимна купа Академик". Сред тях са представителки на Швейцария, Италия, Кипър, Словакия, Австрия, Сърбия, Гърция, Ирландия, Кувейт, Германия, Молдова. Състезанието се организира от КГХ Академик.

Припомняме, че Деница Минкова спечели един златен и два сребърни медала на международния турнир по художествена гимнастика "Stars of Aphrodite" в Лимасол (Кипър). Възпитаничката на Кристина Ташева бе втора в многобоя, първа на топка и втора на обръч. Победителка стана София Диана Христофи (Кипър), а третото място заслужи Екатерина Шарова (Кипър).

ОЩЕ: "Златното момиче" на България, за което баба Ванга предрече, че ще спечели медал със счупен крак, а после озари олимпийския подиум