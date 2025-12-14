Любопитно:

Фон дер Лайен: Шокирана съм от стрелбата в Сидни

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е шокирана от нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 10 души, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност", предаде БТА, позовавайки се на АФП.

"Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа Фон дер Лайен в "Екс".

"Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде осъден безкомпромисно", добави ръководителят на европейската дипломация Кая Калас.

