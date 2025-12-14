Велик щангист на България, който е кандидат за президент: И да се махне Пеевски, ще намерим пари от другаде

Кандидатът за президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев гостува в предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия. Великият щангист смята, че в централата няма полезна дейност, а от 2011 година тя работи като икономическа схема. Златев не се страхува, че Делян Пеевски може да оттегли подкрепата си към федерацията. Според олимпийския шампион от Москва 1980 е възможно да се намерят средства и от другаде.

Асен Златев: От 2011 г. федерацията е икономическа схема

"Необходима е смяна на властта. Досегашните решения на предишното Общо събрание не се изпълняват. Управителният съвет не може да работи. Федерацията трудно работи. Трябва да се започне работа по изпълнението на всичко залегнало. Имаме 4-годишна програма, която трябва да влезе в устава за изпълнение. Няма полезна дейност. Нещата, които трябва да се правят, не се правят. Нямахме Управителен съвет 5-6 месеца. Взехме решения, но те не си изпълняват. Има много работа. Две-три години трябва да се работи сериозно, за да се реанимира федерацията. От 2011 г. федерацията е икономическа схема. Член съм на Управителния съвет, но нямам представа какво става във федерацията", заяви той в интервю за предаването "Арена спорт".

"Не вярвам, че Делян Пеевски ще оттегли подкрепата си към федерацията, ако Стефан Ботев не е президент, защото това би било лош имидж за него. И да я оттегли, ще си намерим от другаде средства. Имаме допълнителен вариант. В България ще се намерят няколко стотин хиляди лева за спасяване на спорта. Клубовете се самоорганизират в моя подкрепа без грам мое участие", допълни спортист №1 на България за 1986 г.

