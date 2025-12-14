Ще има арести: Гръцкото правителство към протестиращите фермери

Правителството в Гърция предупреди протестиращите гръцки фермери, че ще има арести при блокиране на европейски пътища. Това предават гръцките медии, цитирани от БНР. Фермерите, които продължават с пътните блокади, по-рано изпратиха списък с исканията си до всички министри, до премиера и до лидерите на опозицията. Те отказаха поканата на премиера Кириакос Мицотакис за среща, докато не бъдат предприети реални мерки. По думите им вече месеци наред водят разговори с правителството без резултат и получават само обещания. И днес блокадите продължават. На магистралата Солун-Атина движението ще бъде спряно символично за един час. През останалото време фермерите блокират пунктовете за пътни такси, като автомобилите преминават безплатно. Всички обходни маршрути остават отворени.

Блокадите по границите

Затворени са “Кулата - Промахон“ и “Илинден-Ексохи“ на границата с България.

По границите ситуацията остава без промяна. Движението се спира и в двете посоки. На границата със Северна Македония днес се пропускат само леки автомобили. На границата с Турция от двете страни са се образували опашки от товарни автомобили с дължина няколко километра.

Преминаване се разрешава единствено на камиони с хранителни продукти. В Северна Гърция, по пътя от Александруполис към Солун, движението се спира и пуска в различни часове. Организаторите на протестите уверяват, че днес няма да има продължителни блокади.

Снимка Getty Images

Министърът по защита на гражданите Михалис Хрисохоидис, под чиято отговорност е полицията, предупреди, че законът ще бъде прилаган при нарушения на свободното движение на хора и стоки в Европейския съюз.

Мицотакис за протеста

Блокадите на пътища, които на практика са насочени срещу други социални групи, не обслужват исканията на земеделците, а напротив – подкопават ги, написа премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис в своя публикация във Фейсбук.

„Окупациите на пътища и други обществени инфраструктури, които принадлежат на всички, не са отговорни действия, а вредят на страната и на местните икономики в регионите“, посочи Мицотакис за продължаващите протестни действия на земеделските производители и животновъди.

Премиерът на Гърция отбеляза също, че е разбрал с изненада за отхвърленото от фермерите предложение за среща на техни представили с правителството в понеделник.

Диалог не се води с ултиматуми

„Диалог не се води с ултиматуми, решенията произтичат единствено от обсъждане“, отбеляза също Мицотакис.

Министър-председателят посочи, че вратата на правителството остава отворена за онези земеделци и животновъди, които желаят да обсъждат проблемите в сектора.

„Успоредно с това правителството взема предвид всяко справедливо искане. Така вече се проучва пакет от допълнителни мерки за подкрепа. Винаги обаче в рамките на възможностите на националната икономика и съгласно европейските правила“, написа още премиерът Мицотакис.

По думите му неподлежаща на преговори обаче остава неговата позиция за оздравяването на агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ чрез включването ѝ в Независимата агенция за публични приходи ААДЕ - приходната администрация на Гърция.

