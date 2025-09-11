Честита нова 2018 година! Коя държава празнува на 11 септември този празник?

Етиопия има и различно разбиране за часа

Защо се изостават с 7-8 години?

Докато светът е в 2025 година, в Етиопия — една от най-старите цивилизации в света — официалният календар вече показва 2018 година. Това изненадва много хора, но обяснението е логично и дълбоко свързано с историята, културната идентичност и религиозната традиция на страната. Етиопия е една от малкото страни в света, които не използват Григорианския календар, а се ръководят от собствен — Етиопски календар.

Какъв е Етиопският календар?

Етиопският календар се основава на Коптския календар, който пък произлиза от древноегипетската календарна система. Той е соларен календар, състоящ се от:

12 месеца по 30 дни и

един тринадесети месец, наречен "Пагуме", който има 5 или 6 дни в зависимост от това дали годината е високосна.

Системата е много прецизна и се използва не само за граждански цели, но и от Етиопската православна църква, която играе ключова роля в културния и духовен живот на страната.

Основната разлика между Григорианския (който се използва в почти целия свят) и Етиопския календар идва от различното изчисление на датата на рождението на Христос.

Григорианският календар, въведен от папа Григорий XIII през 1582 г., се основава на сметките на Дионисий Малки, но по-късно се приема, че той е направил грешка от няколко години.

Етиопците, от своя страна, следват традиции, които смятат, че Христос се е родил седем до осем години по-късно, отколкото твърди западният календар.

Като резултат, на 11 септември 2025 г. по нашия календар настъпва новата етиопска 2018 година.

Какво друго е различно?

Новата година (Enkutatash) в Етиопия се чества винаги през септември(11 или 12), когато разцъфват цветята мескел, символ на новото начало.

Етиопците отбелязват Рождество Христово (Genna) на 7 януари, подобно на повечето православни християни.

Великден също се празнува по различно време, съобразено с изчисленията на Етиопската църква.

Как живеят етиопците в „две години“?

Интересното е, че в международни контакти и документи често се използва Григорианският календар, особено в бизнеса и администрацията. Но в ежедневието, училищата, религиозните ритуали и националните празници — етиопците се придържат към своя календар, който е символ на независимост и културна гордост.

Етиопия има и различно разбиране за часа

Да не забравяме и още една интересна подробност — в Етиопия времето се изчислява различно:

Денят започва в 6 сутринта, а не в полунощ.

Това означава, че 7 часа сутринта в нашата система е „1 сутринта“ в етиопската.

Причината е практична: хората се събуждат със слънцето, затова времето се отброява от изгрев.

Защо това е важно?

Разликата не е просто математическа. Тя е израз на идентичност. Етиопия никога не е била колонизирана (с кратко изключение на италианската окупация), и гордо запазва уникалната си културна и религиозна традиция.

За страната това е начин да не се подчинява сляпо на чужди стандарти и да покаже, че традицията и суверенитетът могат да вървят ръка за ръка с модерността.

Ако се окажете в Адис Абеба днес, не се изненадвайте, ако хотелската бележка пише "Честита нова 2018 година". Това не е грешка. Това е гледната точка на една древна култура, която доказва, че времето може да има повече от едно лице. И че да си различен понякога е въпрос на история, вяра и гордост.