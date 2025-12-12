"Изпращаме ясен сигнал на Кремъл": ЕС замрази окончателно руските активи

Европейският съюз реши да замрази окончателно руските активи, с което ще отвори пътя за отпускане на репарационен заем за Украйна. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Приветствам решението на Съвета по нашето предложение за продължаване на замразяването на руските суверенни активи. Изпращаме ясен сигнал на Кремъл: докато тази брутална агресивна война продължава, цената за Русия ще продължи да расте“, заяви председателят на Европейската комисия.

Фон дер Лайен отбеляза също, че това е мощен сигнал към Украйна. „Искаме да направим нашия смел съсед още по-силен – както на бойното поле, така и на масата за преговори“, добави Урсула фон дер Лайен. Решението премахва необходимостта от гласуване на всеки шест месеца за удължаване на замразяването на руски активи, което изискваше единодушното одобрение на всички държави членки на ЕС. По този начин европейците елиминираха риска унгарските или словашките власти да провалят процеса, като гласуват с „не“ и принудят ЕС да върне средствата на Кремъл.

Председателят на Съвета на ЕС Антонио Коста от своя страна добави, че ЕС ще работи по финансирането на Украйна през 2026-2027 г. „На октомврийската си среща лидерите на ЕС се ангажираха да замразят руски активи, докато Русия не прекрати агресивната си война срещу Украйна и не компенсира причинените щети. Днес изпълнихме този ангажимент. Следващата стъпка - посрещане на финансовите нужди на Украйна за 2026-2027 г.“, написа той.

Очаква се лидерите на ЕС да вземат окончателно решение дали да отпуснат заем за репарации на Украйна на срещата на върха на 18 декември.

Банката на Русия завежда дело срещу Euroclear

По-рано беше съобщено, че Банката на Русия завежда дело в Московския арбитражен съд срещу белгийския депозитар Euroclear. „Банката на Русия подава иск до Московския арбитражен съд срещу депозитара Euroclear за възстановяване на щети, причинени на Банката на Русия“, се казва в официалното съобщение. Същевременно изпълнителният директор на депозитара на Euroclear Валери Юрбен заяви, че руските активи трябва да се използват за мирни преговори, а не като репарационен заем за Украйна.

