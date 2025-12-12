Защо бе отстранен от преговорите за Украйна специалният пратеник Дан Дрискол?

Министърът на войната Пийт Хегсет е отстранил министъра на Сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол от мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщава The Telegraph, позовавайки се на свои източници. Според информацията, той е бил отстранен, след като е превишил правомощията си. „Беше ясно, че проявява твърде много инициатива, затова го плеснаха по ръцете“, каза източник, близък до ситуацията, пред изданието.

В статията се посочва, че под ръководството на Хегсет, Пентагонът е потопен „в атмосфера на параноя, хаос и скандал“, докато Дрискол до голяма степен е останал извън всичко това. Освен това, като близък приятел на вицепрезидента Джей Д. Ванс, той бързо печели престиж в американската администрация и се превръща във „все по-желан партньор за европейците благодарение на опита и сдържаността си“.

Дрискол е известен със строгия си стил на преговори. Както е добре известно, през ноември той беше натоварен със задачата да представи 28-точков мирен план на украинския президент Володимир Зеленски. По време на това посещение той стана най-високопоставеният служител на администрацията на Тръмп, посетил Украйна. Европейски дипломати, участващи в тези преговори, описаха Дрискол като служител, незаинтересован от компромис по отношение на Украйна. В същото време се отбелязва, че Тръмп предпочита твърдия си стил на преговори.

„Телеграф“ съобщава, че Дрискол е трябвало да се завърне в украинската столица преди две седмици, но това не се е случило. Украинската страна е била информирана също, че той ще бъде в Париж за разговорите на Зеленски с френския президент Еманюел Макрон на 1 декември, но посещението е било отменено в последния момент. „Нашата делегация беше изненадана“, каза украински служител, предполагайки, че на Дрискол „не е било позволено да дойде“.

Отстраняването на Дрискол: Какво казват от Белия дом?

В същото време от Белия дом отрекоха информацията, че Хегсет е имал каквото и да е влияние върху отстраняването на Дрискол от преговорите. „Всички анонимни източници, които твърдят, че имат вътрешна информация за ролята на министър Хегсет, не знаят за какво говорят“, каза заместник- секретарят на Белия дом Анна Кели.

Според нея Тръмп е изключително доволен от работата на Хегсет, по-специално от „продажбата на американски оръжия на съюзници от НАТО, получаването на оперативни актуализации от фронта, участието в разузнавателните брифинги на президента и т.н.“ Кели също така похвали Дрискол, който „беше много полезен при събирането на обратна връзка от украинците за оформяне на споразумението“.

Какво се знае за Дан Дрискол?

През ноември висши ръководители на американската армия, сред които и министърът на армията Дрискол и началникът на щаба Ранди Джордж, направиха необявено посещение в Украйна като част от усилията за ускоряване на края на войната. Медиите съобщиха, че целта на пътуването е била „да се ангажират украинските власти в разрешаването на застоялите мирни преговори с Русия“.

Според „Уолстрийт Джърнъл“, Тръмп е изпратил войски в Киев с надеждата, че „Москва може да бъде по-отворена“ към преговори с военно посредничество. Един служител на американската администрация отбеляза, че мисията на Дрискол е да възобнови мирните преговори от името на Тръмп. По-късно „Вашингтон Поуст“ съобщи, че Дрискол, бивш банкер и близък приятел на Ванс , е впечатлил служителите на Белия дом като един от най-талантливите членове на администрацията.

Според Financial Times съществува конфликт между Дрискол и настоящия шеф на Пентагона Хегсет и тези разногласия между високопоставени служители в момента са „една от най-зле пазените тайни на Вашингтон“. Ако Хегсет бъде принуден да подаде оставка, Дрискол може да се превърне в ключов претендент за поста в Пентагона, пише изданието. Междувременно, министърът на армията на САЩ вече ясно заяви, че иска да ръководи Пентагона.