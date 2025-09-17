Фаровете на колата ще станат като нови, ако ги почистите с това

Разтвор на оцет: Още една опция за почистване на фаровете на колата до блясък

С течение на времето пластмасовите фарове на колата могат да станат матови и жълти. Това не само разваля външния вид на автомобила, но и значително намалява яркостта на светлината, което може да бъде опасно, особено на тъмно. Не бързайте да харчите пари за скъпи полиращи препарати. Има няколко прости и бюджетни начина, които ще ви помогнат да възстановите фаровете до първоначалната им прозрачност.

Простите трикове, на които опитните шофьори разчитат, ще ви помогнат да възстановите блясъка на фаровете на автомобила си.

Лимон и сода за перфектен резултат - фарове, коити блестят от чистота

Един от най-популярните методи сред шофьорите е използването на обикновени кухненски съставки. Ще ви трябват само половин лимон и малко сода бикарбонат. Разрежете лимон наполовина и поръсете резенчето с малко сода бикарбонат.

Един прост лайфхак от опитни шофьори ще ви помогне да възстановите яснотата на фаровете на колата си.

Разтъркайте тази половина на фара с кръгови движения. Химическата реакция между лимонената киселина и содата за хляб ефективно ще премахне замърсяванията и замърсяванията от пластмасата. След почистване, изплакнете останалия разтвор с вода и подсушете фаровете с мека кърпа. Тази смес почиства фаровете до блясък и по нищо не отсъпва на скъпите препарати, предназначени за почистването им.

Паста за зъби и оцет: доказани алтернативи

Ако нямате лимон или сода бикарбонат под ръка, можете да използвате други налични съставки, които също добре да доказали своята ефективност при пожълтяване на фаровете на колата и отстраняване на замърсявания от повърхността им.

Нанесете малко количество паста за зъби върху стъклото на фаровете, оставете за няколко минути, след което изплакнете обилно и избършете с микрофибърна кърпа.

Разтвор на оцет: Още една опция за почистване на фаровете на колата до блясък

Оцетният разтвор е друг възможен вариант за почистване на фаровете на колата. Съдържащата се в нея оцетна киселина ефективно разтваря мръсотията и придава блясък. За да приготвите почистващия разтвор, смесете 3 супени лъжици оцет с 1 литър вода. Потопете кърпа в този разтвор и почистете фаровете с кръгови движения. След това полирайте със суха кърпа и избършете до появата на блясък.

Тези прости методи ще ви помогнат бързо и евтино да възстановите прозрачността на фаровете си и да осигурите по-добра видимост на пътя. Те по нищо не отстъпват на скъпите препарати, предназначени за почистване на фарове.

