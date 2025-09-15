Кои са най-честите причини за теч на антифриз под колата?

Ако температурната стрелка внезапно започне да се пълзи нагоре, това показва, че колата прегрява. Такъв проблем може да се определи още и по голямо количество пара, излизащо изпод капака. В този момент върху асфалта се появява локва охлаждаща течност (антифриз). Това показва повреда в системата, през която тя циркулира.

Откъде тече?

Тъй като колата е сложен механизъм, има доста аварийни места. Нека разгледаме основните компоненти, от които може да изтече антифриз.

Спукване в цилиндровата глава. За да се спука гарнитурата, двигателят трябва да прегрее силно. Това води до навлизане на антифриз в горивните камери на двигателя, което ще доведе до бял дим от ауспуха. Когато попадне в моторното масло, консистенцията на антифриза се променя, образува се бяла пяна. Възможно е охлаждащата течност да бъде изтласкана навън, което ще се покаже от нейните следи по двигателя. Не бива в никакъв случай да използвате автомобил с такава повреда, защото може напълно да разрушите двигателя.

Повреда на тръбите в резултат на външни влияния, нарушаване на правилата за експлоатация. Ако върху тях попадне бензин, електролит и други течности, повърхността се влошава, което води до пукнатини.

Самата гума на връзките с времето се уплътнява, напуква се, което води до течове. Въпреки ниската цена на тръбата, се препоръчва да се смени в автосервиз.

Лоша връзка. Скобите осигуряват надеждна и плътна връзка на тръбите с други елементи. Обаче скобите се разтягат с времето и не осигуряват необходимото затягане. За да се предотвратят течове поради тази причина, е необходимо периодично да се затягат и сменят.

Неизправна помпа. Устройството може да работи нормално, а след това внезапно да започне да изпуска антифриз или да спре да изпомпва течност през системата, а също така започва да издава особен шум. За да отстраните проблема, сменете помпата с нова.

Защо течът е опасен?

Много хора подценяват опасността от теч на антифриз, защото не знаят за всички рискове, свързани с това събитие. Когато антифризът изтича, нивото му в резервоара намалява и работата на двигателя става нестабилна. Това значително влияе върху комфорта на шофиране, защото вероятността автомобилът да се повреди се увеличава. Нека разгледаме основните опасности при шофиране с теч на антифриз.

Когато нивото на охлаждащата течност е ниско, това може да доведе до прегряване.

Намаляването на ефективността на охлаждането на двигателя ще доведе до повишаване на работната му температура. Това значително намалява живота на движещите се елементи и в крайна сметка може да доведе до повреда на двигателя.

Останалата охлаждаща течност кипи и това предизвиква спукване на тръби и тръбички в радиатора. В резултат на това може да се стигне до скъпи ремонти, ако не забележите теча навреме и не го отстраните.

Въз основа на гореизложеното, трябва да разберете, че купуването на нов контейнер с антифриз е няколко пъти по-евтино от ремонта на двигателя, тръбите, радиатора и други елементи.

Как да се отстрани теч на антифриз?

Ако се открие теч на антифриз под капака, тогава е необходимо спешно да се свържете със сервизния център, тъй като управлението на автомобил с такъв проблем може да доведе до скъпи ремонти. Не бива да се опитвате сами да ремонтирате охладителната система на двигателя, защото липсата на опит ще влоши проблема.

Локализирайте теча на охлаждаща течност. Това може да се направи по следите, оставени от охлаждащата течност.

След това е необходимо да се свържете с квалифициран сервиз, чиито специалисти извършват работа по подмяна на тръби, помпи и радиатори. Майсторите познават нюансите на подобни операции, следователно гарантират резултата.

За малък теч можете да използвате временно решение. Просто купете охлаждаща течност и я доливайте, когато се изразходва.