Фазите на Луната през 2026 година ще играят важна роля за всички, които следят движението на небесните тела и влиянието им върху живота на Земята. Цикълът на Луната се състои от четири основни фази: новолуние, първа четвърт, пълнолуние и последна четвърт. Тези фази са свързани с различни енергийни въздействия и се използват от древни времена за планиране на земеделската работа, различни ритуали и личностно израстване.

Фази на Луната през 2026 година

През 2026 година Луната ще премине през своите обичайни цикли, предоставяйки възможност за наблюдение на тези явления. Тук ще намерите точните дати и часове на всяка фаза на Луната, за да планирате важни житейски събития според нейното влияние.

Януари

Пълнолуние 03.01 в 12:02ч.

Последна четвърт 10.01 в 17:48ч.

Новолуние 18.01 в 21:52ч.

Първа четвърт 26.01 в 06:47ч.

Февруари

Пълнолуние 02.02 в 00:09ч.

Последна четвърт 09.02 в 14:43ч.

Новолуние 17.02 в 14:01ч.

Първа четвърт 24.02 в 14:27ч.

Март

Пълнолуние 03.03 в 13:37ч.

Последна четвърт 11.03 в 11:38ч.

Новолуние 19.03 в 03:23ч.

Първа четвърт 25.03 в 21:17ч.

Април

Пълнолуние 02.04 в 05:11ч.

Последна четвърт 10.04 в 07:51ч.

Новолуние 17.04 в 14:51ч.

Първа четвърт 24.04 в 05:31ч.

Май

Пълнолуние 01.05 в 20:23ч.

Последна четвърт 10.05 в 00:10ч.

Новолуние 16.05 в 23:01ч.

Първа четвърт 23.05 в 14:10ч.

Пълнолуние 31.05 в 11:45ч.

Юни

Последна четвърт 08.06 в 13:00ч.

Новолуние 15.06 в 05:54ч.

Първа четвърт 22.06 в 00:55ч.

Пълнолуние 30.06 в 02:56ч.

Юли

Последна четвърт 07.07 в 22:29ч.

Новолуние 14.07 в 12:43ч.

Първа четвърт 21.07 в 14:05ч.

Пълнолуние 29.07 в 17:35ч.

Август

Последна четвърт 06.08 в 05:21ч.

Новолуние 12.08 в 20:36ч.

Първа четвърт 20.08 в 05:46ч.

Пълнолуние 28.08 в 07:18ч.

Септември

Последна четвърт 04.09 в 10:51ч.

Новолуние 11.09 в 06:27ч.

Първа четвърт 18.09 в 23:43ч.

Пълнолуние 26.09 в 19:49ч.

Октомври

Последна четвърт 03.10 в 16:25ч.

Новолуние 10.10 в 18:50ч.

Първа четвърт 18.10 в 19:12ч.

Пълнолуние 26.10 в 06:11ч.

Ноември

Последна четвърт 01.11 в 22:28ч.

Новолуние 09.11 в 09:02ч.

Първа четвърт 17.11 в 13:47ч.

Пълнолуние 24.11 в 16:53ч.

Декември

Последна четвърт 01.12 в 08:08ч.

Новолуние 09.12 в 02:51ч.

Първа четвърт 17.12 в 07:42ч.

Пълнолуние 24.12 в 03:28ч.

Последна четвърт 30.12 в 20:59ч.

Фазите на Луната през 2026 година ще предоставят на любителите на астрономията уникална възможност да наблюдават редица космически явления, които могат да имат и практическо значение за различни аспекти от живота на Земята. Знанията за тези фази и тяхното влияние върху земеделието, енергийното състояние и личностното развитие, са се предавали през поколенията.

През 2026 година всяка фаза ще има своето специфично въздействие, което може да бъде полезно за планиране на важни житейски събития, ритуали или дори за лични проекти.

Чрез познаването на точните дати и часове на фазите, всеки може да избере най-подходящите моменти за действия според Луната. Наблюдението на тези небесни явления ни напомня за вечността на космическите цикли и тяхното влияние върху нашето ежедневие и природата около нас.

Продължавайки наблюдението на Луната през 2026 година, хората ще имат възможност да се свържат по-дълбоко със света около тях, като същевременно се възползват от древната мъдрост, която тези цикли носят. От новолунието, което представлява началото на новия цикъл, до пълнолунието, което е време за кулминация и завършване на процеси, всяка фаза има свой уникален смисъл.

Първата и последната четвърт пък са време за рефлексия и оценка на постигнатото, както и за подготовка за нови начинания. Всеки, който избира да следи Луната, може да адаптира своя живот в синхрон с нейните фази, използвайки тяхната енергия за личностно и духовно развитие. Така, през 2026 година, Луната ще продължава да играе важна роля, като ни напомня за дълбоката връзка между човешкото съществуване и космоса.

