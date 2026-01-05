Официални празници и почивни дни през 2026 година

През 2026 година имате възможност да се насладите на множество почивни дни благодарение на официалните празници. Тази статия предоставя актуален календар на празниците, идеи за комбиниране на отпуски и информация за ученическите ваканции. Планирайте от сега, за да оптимизирате времето си за отдих и да създадете незабравими моменти със семейството и приятелите си през годината.

Официални празници през 2026 година

През 2026 година България отбелязва следните официални празници и неработни дни:

1 януари (четвъртък) – Нова година. Денят бележи началото на новата година и традиционно е почивен.

3 март (вторник) – Ден на Освобождението на България от османско робство. Този ден е национален празник и също е неработен ден.

6 май (сряда) – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.

(вторник) – Ден на независимостта на България.
24 - 26 декември (четвъртък, петък и събота) – Коледа. За християнският празник Рождество Христово ще почиваме до понеделник – 28 декември.

Възможности за комбиниране на почивни дни с отпуска

За тези, които искат да удължат своите почивки, има множество възможности за комбиниране на официални празници с отпуски. Ето някои идеи:

Март: 3 март се пада във вторник, което дава възможност за сливане с уикенда. Вземете отпуск за петък и понеделник преди празника, за да си осигурите пет последователни почивни дни.

Декември: Коледните празници предоставят идеална възможност за удължена почивка, особено ако добавите няколко дни отпуск преди или след тях.

Ученически ваканции и неучебни дни

Освен официалните празници, ученическите ваканции през 2026 година също предлагат подходящи моменти за семейни почивки. Ето графикът за неучебните дни:

31.01 - 02.02 – Междусрочна ваканция.

20.05 и 22.05 – Неучебни дни поради провеждане на матури и национално външно оценяване.

Планирайте сега за по-ефективна организация

Навременното планиране на почивките ви позволява да се възползвате максимално от официалните празници и ученическите ваканции. Чрез съчетаване на отпуск с неработните дни ще можете да създадете дълги периоди за отдих и пълноценно прекарване на времето с близки и приятели.

Не забравяйте, че предварителното запазване на хотели или билети за пътуване често ви осигурява по-добри цени и по-голям избор. Започнете да планирате още сега и се насладете на една добре организирана година!

