Задушница 2026: Кога се падат 3-те най-големи Задушници през тази година

Задушниците са дни в църковния календар, посветени на помен и почит към починалите. През годината те са основно три и винаги се отбелязват в събота, защото съботата е определена от църквата за ден на покойниците.

Още: Великден 2026: Ето кога се пада най-големият християнски празник

По време на Задушница близките на починалите се събират, за да отдадат почит и да се помолят за покой на душите им. Въпреки това, има определени периоди, когато помени и панахиди не се извършват, като първата седмица на Великия пост и от Лазаровден до Томина неделя.

Кога се отбелязват трите основни задушници през 2026 година

През 2026 година трите основни Задушници се падат на следните дати:

14 февруари – Голямата задушница (Месопустна задушница) е в съботата преди Месни заговезни, седмица преди началото на Великденските пости.

– Голямата задушница (Месопустна задушница) е в съботата преди Месни заговезни, седмица преди началото на Великденските пости. 30 май – Черешовата задушница (Спасовска задушница) се отбелязва в съботата преди Петдесетница и преди началото на Петровите пости.

– Черешовата задушница (Спасовска задушница) се отбелязва в съботата преди Петдесетница и преди началото на Петровите пости. 7 ноември – Архангеловата задушница (Мъжка задушница) се пада в съботата преди Архангеловден и е последната за годината.

Още: Как да впечатлите с подарък, без да изпразните портфейла си

Ритуали и символика на Задушница

На Задушница хората посещават гробовете на близките си, където се кади с тамян, палят се свещи и се оставят цветя. Тези символи носят дълбоко духовно значение:

Свещите символизират вярата и напомнят за безсмъртието на душите.

Тамянът представя чистата молитва.

Цветята олицетворяват добродетелите на починалите.

Още: 7 новогодишни традиции от цял свят, с които да привлечете късмет

По време на Задушница се организират общи трапези. Обичайно се приготвя варено подсладено жито, хляб и вино. Първата хапка и първата глътка вино се оставят на земята с думите: "Бог да прости." Също така се раздават подавки – храна и продукти, които се дават на живите за помен. Подавките се раздават на близки и познати, но и на непознати от близките гробове.

В някои региони на България съществуват специфични обичаи, като раздаването на сол и брашно за „разсипване на греховете“ или поднасянето на жито на кокошките, за да не се случи нова загуба в семейството.

Какво не се прави на Задушница?

На Задушница има няколко дейности, които не са препоръчителни, защото времето трябва да бъде посветено на молитви и спомен за починалите. Ето някои от тях:

Още: Хиляди опитаха да спят така, но експертите предупреждават - тази тенденция е опасна

Работа : Църквата не забранява работата, но съветва тя да бъде сведена до минимум. Например, готвенето или храненето на животните не се смятат за грях, докато по-тежки дейности като прекопаване на градината е добре да бъдат отложени.

: Църквата не забранява работата, но съветва тя да бъде сведена до минимум. Например, готвенето или храненето на животните не се смятат за грях, докато по-тежки дейности като прекопаване на градината е добре да бъдат отложени. Пране : Ръчното пране е нежелателно, защото отнема време, което може да бъде използвано за молитва. Въпреки това, използването на пералня е приемливо.

: Ръчното пране е нежелателно, защото отнема време, което може да бъде използвано за молитва. Въпреки това, използването на пералня е приемливо. Чистене : Не е подходящо да се чисти на Задушница, тъй като тази дейност също изисква време и внимание. Ако е наложително, може да се използва прахосмукачка или робот за почистване.

: Не е подходящо да се чисти на Задушница, тъй като тази дейност също изисква време и внимание. Ако е наложително, може да се използва прахосмукачка или робот за почистване. Къпане: Грижата за себе си, като къпането, също не е подходяща в този ден, тъй като вниманието трябва да бъде насочено към починалите.

Забрани и специфични обичаи

Съществуват още няколко забрани, които е добре да се спазват на този ден:

Още: Сезонът на Козирога е тук: Какво очаква 12-те зодии през януари

Храната, занесена на гробищата, се раздава на място и не се връща обратно вкъщи.

Не се консумира храна и напитки на самия гроб.

Не се оставя храна на гроба, защото тя е предназначена за живите. Смята се, че починалите нямат нужда от нея, а живите трябва да помнят с добро своите починали близки.

Значение на Задушниците

Задушниците са важни дни за православните християни, защото предлагат възможност за молитва и духовна връзка с починалите. Те напомнят за ценността на живота и силата на вярата. Традициите и обичаите, свързани със Задушница, обединяват семействата и обществото около общата памет за починалите, съхранявайки духа на предците и техните добродетели.

Още: Две домашни рецепти за меки устни и копринена кожа през зимата