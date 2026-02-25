Прогноза за времето - 25 февруари 2026 г. (сряда)

Днес преди обяд облачността над по-голямата част от страната ще е значителна и на отделни места в Източна България все още ще превалява, но валежите ще спират. Облачността ще започне да се разкъсва, по-късно през деня и да намалява. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°, в София – около 7°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Бурен вятър на места в планините

Над планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

Слаб дъжд по морето

Над Черноморието преди обяд облачността ще е значителна и по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ