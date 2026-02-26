Лайфстайл:

Теодора Георгиева за решението на Европрокуратурата: Не мога да разбера какво точно е нарушението ми

26 февруари 2026, 0:25 часа 316 прочитания 1 коментар
Теодора Георгиева за решението на Европрокуратурата: Не мога да разбера какво точно е нарушението ми

„Какво значи тежко нарушение? Първо – какво значи нарушение? Второ - какво е тежко нарушение? Има ли политическо влияние от определени фигури? И в крайна сметка не е ли важно да се знае какво точно е това, което се е случило“. Това коментира пред bTV българският европейски прокурор Теодора Георгиева, след като по-рано беше съобщено, че Еропейската прокуратура е установила, че тя е виновна за тежко нарушение.

Още: Официално: Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение, може да иска отстраняването й

В обръщението на Европрокуратурата не се уточнява какво е то.  Колегията е отложила решението си за конкретната санкция.  Уточнява се обаче, че предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност,  която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва освобождаване от поста. 

Още: Прокуратурата на Кьовеши образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

На въпроса какво се е случило, Теодора Георгиева заяви:  „Не знам. Вие медиите питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор. Аз също искам да получа отговор. Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми“. По думите ѝ пет съдии от Съда на Европейския съюз са казали, че няма нарушение, а основание за налагане на забележка.

Още: "Илюзията "европрокуратура", митът "Кьовеши" и вярата, че от Европа ще дойде спасението от родната корупция приключиха": Анализ

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
европейска програма теодора георгиева съдия Теодора Георгиева
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес