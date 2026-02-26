Без Моу не става: "Ябълката на раздора" подпечата класирането на Реал Мадрид напред в Шампионска лига!

Войната в Украйна:

Реал Мадрид надви Бенфика с 2:1 в реваша от плейофната на Шампионска лига и с общ резултат 3:1 продължава напред в турнира.

Срещата стартира динамично. Гостите влязоха по-добре в мача и принудиха Тибо Куртоа няколко пъти да се намесва. В 14-ата минута белгийският страж остана безпомощен. Риос изведе Павлидис, който центрира остро в наказателното поле. Асенсио опита да изчисти, но предизвика спасяване от Куртоа. Топката стигна до Силва, който не сбърка за 0:1.

Отговорът дойде мигновено. Чуемени възстанови паритета само 120 секунди по-късно. В средата на полувремето Трубин отрази изстрел на Вини Жуниор. В 32-рата минута гол на Арда Гюлер бе отменен заради минимална засада на Гонсало в хода на атаката. Бенфика отговори с опасен шут, при който Тибо Куртоа пак блесна с рефлекс.

След почивката "лос меренгес" изтърваха два добри шанса. В 60-ата минута Рафа Силва уцели греда за португалците. Около четвърт час преди да изтече редовното време Асенсио се приземи лошо и бе принудително заменен от Алаба. В 80-ата минута момчетата на Арбеола организираха страховито контранападение. Валверде изведе по прекрасен начин Винисиус, който преодоля противниковия вратар. Веднага след това магичен удар с пета на Силва бе изчистен пред голлинията.

