Каква драма: 10 от Ювентус се бориха храбро, но отпаднаха от Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Шампионска лига ни донесе поредна доза невероятни мачове в днешния 25 февруари. След знаменитата победа на Аталанта по-рано през деня, сега Ювентус направи наглед невъзможносто. В началото на мача реванш срещу Галатасарай "бианконерите" изоставаха с 3 гола, но успяха да ги наваксат в редовните 90 минути въпреки червения картон, който Лойд Кели получи. В продълженията обаче Галатасарай успя да вкара два гола и затвори мача.

Ювентус изглеждаше в безизходица преди гола

През по-голямата част от първото полувреме Ювентус изглеждаше безидеен и сякаш ще отпадне безславно от Шампионска лига. Но грубо влизане в наказателното от страна на играч на Галатасарай доведе до дузпа и капитанът Мануел Локатели се разписа от бялата точка в 37-мата минута. Този гол сякаш даде тласък на "бианконерите" и те живнаха по терена. Натискът им се засили до края на първата част.

Червеният картон не попречи на Юве да стигне до равен в общия резултат

В началото на второто полувреме възпитаниците на Лучано спалети излязоха също толкова надъхани. Те започнаха с нов натиск, но той бързо беше потушен. В 48-мата минута Лойд Кели получи жълт катрон и това сякаш сломи "старата госпожа". Но липсата на каквито и да е атакуващи действия от страна на Галатасарай остави шанс на Ювентус. И "бианконерите" се възползваха. В 70-тата минута, въпреки развоя на събитията, те отбелязаха. Федерико Гати направи добавка и повиши резултата на 2:0.

Ювентус се разпадна в продълженията

Тогава духът на Ювентус се вдигна отново и 12 минути по-късно Уестън МакКени вкара така нужния трети гол за Юве. Това направи общия резултат 5:5 и прати мача в продължения. Там вече липсата на 11-ти играч започна да си проличава в играта на "бианконерите". Няколко пропуснати положения сякаш отново ги обезкуражиха. И в самия край на първото продължение Виктор Осимен вкара за Галатасарай.

През второто продължение Ювентус продължи с атаките, но многобройните пропуски не му позволиха да върне равенството в общия резултат. Кошмарът стана още по-сериозен в 119-тата минута, когато Йълмъз се разписа и направи общия резултат 5:7. Така Ювентус отпадна от Шампионска лига, а Галатасарай се класира на 1/8-финал.

Резултати от Шампионска лига - 25.02.2026 г.

Аталанта 4:1 Борусия Дортмунд

Реал Мадрид 2:1 Бенфика

ПСЖ 2:2 Монако

