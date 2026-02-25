Спорт:

Кристиано Роналдо блести при голово шоу на Ал Насър

Суперзвездата на световния футбол - Кристиано Роналдо, се доближава до заветната цел - гол №1000 в професионалната си кариера. Португалският таран се разписа рано-рано от дузпа и даде асистенция при успеха с 5:0 на своя Ал Насър като гост на слабака Ал Найма. Така "жълто-сините" събраха 58 точки и излязоха на лидерската позиция - с две пред Ал Ахли и три пред Ал Хилал във временното класиране.

Два гола за Мартнес при успех на Ал Насър

Роналдо зададе тон за головото шоу. Той реализира в седмата минута от дузпа. До почивката бившият футболист на Байерн Мюнхен Кингсли Коман удвои преднината на Ал Насър, а централният защитник Иниго Мартинес вкара от сериозна дистанция след грешка на вратаря. В началото на втората част Роналдо се отчете с асистенция за Мане, който отбеляза за 4:0.

В 80-ата минута някогашният бранител на Атлетик Билбао и Барселона - Мартинес, засече с глава центриране от корнер на Ал Гареб, за да си заслужи приза за "Играч на мача" с второто си попадение в сблъсъка.

Само преди дни Кристиано Роналдо коментира спекулациите около бъдещето си в Саудитската професионална лига. Португалската легенда наскоро започна стачка, разочарован от начина, по който се разпределят трансферните средства в Близкия изток, но вече се завърна на терена и отново бележи голове. Той твърди, че е щастлив в Ал Насър и не дава никакви индикации, че ще развали най-доходния договор в световния футбол.

Джем Юмеров
