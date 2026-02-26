Лицето на "Азов" вече е бригаден генерал в украинската армия

Денис Прокопенко, командир на 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“, беше награден със звание бригаден генерал. Съответният указ беше публикуван на уебсайта на Канцеларията на президента.

Припомняме, че Прокопенко ръководеше защитата на Мариупол и боевете за завода "Азовстал". След залавянето му, той прекара известно време в руски плен, след което бе освободен при размяна на военнопленници. В края на юли 2023 година командирът на Националната гвардия на Украйна Олександър Пивненко даде да се разбере, че освободените командири от полка "Азов" ще участват в по-нататъшни бойни операции срещу руските сили.

Те защитаваха Мариупол, а някои имаха задачи не в състава на бригада, а в състава на батальон или тактическа група. Те се подготвят и ще изпълняват задачи като всички останали", каза ръководителят на Националната гвардия в интервю за "Украинска правда".

Запитан кога Денис Прокопенко може да вземе участие в бойни действия, командирът на гвардията отговори: "Зависи от ситуацията на фронта. Може би в рамките на един месец. Ще видим, ще изчакаме и животът ще покаже".

Как командирите на "Азов" отново се озоваха в Украйна?

На 8 юли 2023 г. президентът Володимир Зеленски обяви, че военните командири, които са защитавали стоманодобивния завод "Азовстал" в Мариупол и след това са останали в Турция като част от размяната на пленници, след като са били освободени от руски плен, се връщат в Украйна. По-късно президентската пресслужба уточни, че петима командири от "Азовстал" са се върнали в Украйна след преговори с турския президент Реджеп Ердоган.

През септември 2022 г., в рамките на размяна на пленници с руските окупатори, бяха освободени 215 украински защитници, сред които защитниците от "Азовстал" Денис "Редис" Прокопенко, Сергей "Волина" Волински, Святослав Паламар, Денис Шлеха и Олех Хоменко. В същото време Русия получи Виктор Медведчук, известен като кумеца на Путин, и 55 руски окупатори.

Договорката между Зеленски и Ердоган беше петимата командири от "Азов" да останат в Турция до края на войната, преди турският лидер да ги пусне да се върнат.