Фестивал Паркът изпълва с музика, детски събития и много изкуство Бизнес парк София

От петък до неделя тази седмица (23-25 юни 2023) ще се проведе фестивал "Паркът", който ще представи новите публични пространства и арт намеси в Бизнес парк София и ще изпълни офис зоната с ново изкуство, музика, представления и разнообразни активности за всички възрасти и посетители.

Програмата включва открит базар на български брандове от Mish Mash Fest, уроци по танци, концерти, детски работилници, кино прожекции, куклен театър и още много разнообразни събития, които ще напълнят със звук и цвят пространството на Парка. Събитието отпразнува старта на трансформацията на най-големия офис комплекс в Централна и Източна Европа в по-зелен и активен градски център, по която Бизнес паркът работи дългосрочно с градските активисти от Фондация Колективът.

Основна локация в интензивната уикенд програма е "паркосградата" на Бизнес парка, която се трансформира в нова социална точка с 3750 кв. метра rooftop bar и най-голямото пано за улично изкуство в София. По новата творба работят от няколко седмици трима небезизвестни графити артисти — ХРОМЕ, Aлекси Иванов и Djo Venci, като резултатът е огромна рисунка, която може да бъде видяна в цялост само от птичи поглед. Именно там, на новата сцена, ще се случва и част от фестивала, а за по-пълноценно прекарване на покрива с гледка към Витоша отварят и няколко бара и фургони на любими брандове за улична храна от София.

Програмата на фестивала започва в петък в 17 с The Park Talks — дискусии на тема Хора, Парк и Култура, в които ще вземат участие някои от двигателите на позитивната градска промяна. Следват открит урок по суинг танци и концерти на Desy and the Shiny Stockings и TROMBOBBY X C-MO и Единствените им Приятели, които ще представят албума си “Семейни ценности”.

В събота денят започва с детски активности край езерото в Парка — където малките фестивални посетители ще могат да танцуват с детско-юношески фолклорен ансамбъл Вихрен. Следва открит урок с научен клуб “ДНК”, в който децата ще се забавляват, като неусетно учат основните принципи на науката и развиват своето въображение и изобретателност. Следваща в програмата е работилницата за деца и възрастни Мини Арт Фест, която ще запознае присъстващите с циркови игри и практики, за да преминат през основни умения за движение, координация и баланс. Съботната вечер продължава с модерна класическа музика от Drop Down Community и кино прожекции на открито.

В неделя програмата стартира в 13 часа със занимание за кучета, водено от професионален треньор, в което всички приятели на четириногите ще могат да задават въпроси за тяхното отглеждане и грижа. В 16 часа следва Paint and Wine и още една детска работилница, в която децата ще могат да рисуват и обсъждат своята идентичност, емоции и отношения. След това е детският куклен театър “Дядо вади ряпа” на куклен театър “Мале-Мале” и уъркшоп по рисуване с индийска къна, който ще се води от преподавател от Софийския университет. Във вечерните часове фестивалът ще завърши с два концерта — на Brass Squad, състоящ се саксофон, три тромпета, два тромбона, бас китара и барабани, и Clavexperience — музикално трио, смесващо бийтбокс, синтезатори и глас.

Важна част от фестивала са и отворените ателиета на десет артисти, които вече трайно населяват партерни пространства в Парка и ще предлагат различни артистични занимания. Това са съвременните танцови трупи Karkashian&Artists и ATOM Teатър, стрийтарт художника Алекси Иванов, калиграфите Letter Collective, визуалнитe артисти Мария Налбантова, Аксиния Пейчева, Гергана Иванова, Радостин Седевчев, Деница Милушева и Ким Холман. Техните ателиета ще отварят ежемесечно за специални безплатни работилници за посетители и обитатели на Парка.

Следващи подобни събития ще бъдат обявявани на новата страница за събития на Парка, в социалните профили на Бизнес парка в LinkedIn, Facebook и Instagram и на страницата на Колективът.