ПВО и два самолета, изстрелващи "Кинжал": Това ли порази Украйна на летище "Белбек"? (ВИДЕО)

Двама руски военнослужещи бяха убити, а 13 бяха ранени, отчита още каналът.

Още: Русия пак "свали" ATACMS: Огън изгаря летище "Белбек" там, където са руските военни самолети (САТЕЛИТНИ ДАННИ)

Според източници на ASTRA от службите за спешна помощ в региона - атаката е била извършена първо по военното летище „Белбек“ в Севастопол. В резултат на ракетното нападение на летището са унищожени два изтребителя прехващачи МиГ-31, които изстрелват ракети "Кинжал" по Украйна, а също така е изгорял склад за гориво и смазочни материали. Ранени са 11 руски военнослужещи.

Малко по-късно, в сутрешните часове на 15 май, ракета поразява системата за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“ - това вече става в района на село Вишневое, гласи информацията на руския източник. След нападението ПВО системата се е запалила. Двама военнослужещи загинаха, двама бяха ранени, допълва каналът.

Ден по-рано се заговори, че е ударен радар на ПВО системата, като снимки, подкрепящи това твърдение, се появиха в социалните мрежи, но не може да се потвърди дали са от "Белбек".

More images of the aftermath of the strike on Belbek Air Base. It very much looks like a 92N6E radar from the S-400 air defense system. In the back, 5P85 TEL are visible. pic.twitter.com/GXB3o0Ukap

Що се отнася за данните за поразени МиГ-31 - това е напълно възможно, тъй като сателитни снимки доказаха, че летището се ползва от такива самолети и е имало 4 изтребителя на 31 март.

A Russian MiG-31 fighter jet may have been destroyed in a night attack on an airfield in Crimea



Defense Express suggests that the target of the ATACMS strikes could have been enemy MiG-31s. Earlier, the CyberBoroshno channel showed satellite images for March 31, where you can… pic.twitter.com/ZWZ1xNw3WN