Amon Amarth са третият хедлайнер на Hills of Rock 2024!

Ясна е програмата на основната сцена на HILLS OF ROCK 2024 Към хедлайнерите КoЯn на 25 юли и Bring Me The Horizon на 26 юли, се присъединява и последната основна група, тази за третия фестивален ден, 27 юли., съобщиха организаторите от Fest Team.