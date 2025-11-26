Яжте това за закуска и мозъкът ви ще работи като машина цял ден

Независимо дали вярвате или не, че закуската е най-важното хранене за деня, вероятно знаете, че здравословното сутрешно хранене може да ви послужи като гориво, карайки ви да се чувствате по-енергични и по-бодри.

„Като погледнете чинията си за закуска, помислете дали да не направите половината от чинията плодове и зеленчуци, една четвърт протеин и една четвърт пълнозърнести храни“, обяснява д-р Леви-Волинс. „Здравословните мазнини са по-скоро добавка и могат да включват авокадо, зехтин и всякакъв вид ядки или семена.“

Междувременно трябва да се опитате да намалите преработените храни, добавената захар и простите въглехидрати, които могат да накарат енергията ви да изчезне (и умът ви да се замъгли), преди да дойде обядът.

За да поддържате мозъка си бодър, помислете дали да не добавите тези храни към закуската си:

Плодове, които съдържат флавоноиди, които са свързани с по-бавни темпове на когнитивен спад.

Мазната риба е особено богата на омега-3 мастни киселини, за които отдавна се смята, че защитават и укрепват когнитивните способности.

Листните зеленчуци осигуряват стимулиращи мозъка хранителни вещества като бета каротин, витамин К и фолат.

Яйцата са чудесен източник на холин, за който е доказано, че подобрява здравето на мозъка през целия живот.

Ядките осигуряват протеини, а орехите по-специално имат тонове омега-3 и се свързват с по-здрав мозък.

Освен че повишават когнитивните способности, тези храни осигуряват калориите, протеините и хранителните вещества, от които се нуждаете, за да се чувствате най-добре през целия ден. Едно проучване от 2015 г. дори установи, че „храни за мозъка“ като тези могат да насърчат психичното здраве, което означава, че ще ви накарат да се почувствате по-добре като цяло.

Според д-р Леви-Волинс идеалната закуска за стимулиране на мозъка би била половин чаша овесени ядки, омлет от две яйца със зеленчуци и малко горски плодове. Средиземноморската диета също е добър наръчник за закуски, подобряващи когнитивните способности – тонове основни продукти, включително листни зеленчуци, риба, пълнозърнести храни и кисело мляко, са свързани с по-бавен когнитивен упадък и по-добро цялостно здраве.

Готови ли сте за още идеи за стимулиране на мозъка за закуска? Прочетете 10 вида закуски, които ще направят вас (и вашите вкусови рецептори) щастливи.

Хаш от сьомга с яйца

Тази пикантна закуска съдържа мазна сьомга и пържено яйце, за които е доказано, че предпазват когнитивното здраве. В комбинация с обилна порция зеленчуци, резултатът е прикрита (мозъчна) здравословна храна.

Смути от горски плодове, чиа и мента

Нуждаете се от закуска за миг? Сложете малко стимулиращи мозъка горски плодове, цвекло и семена от чиа в блендер и ще имате готово здравословно сутрешно хранене преди първата ви среща.

Сотирани тостове с глухарчета

Ако ви е трудно да включите зеленчуци в закуската си, опитайте препечен хляб – ще ядете еквивалента на салата върху филия пълнозърнест хляб, съчетан с кремообразно сирене.

Ябълкови мъфини с овесени ядки

Д-р Леви-Волинс одобрява овесените ядки в тази рецепта за вкусни мъфини, които ще осигурят трайна енергия и много фибри. За бонус за стимулиране на мозъка, използвайте орехи.

Пица Sunny-Side-Up

Кой казва, че не можете да закусите пица? Тази пица съдържа яйца, спанак, шунка и сирене – четири съставки, които укрепват когнитивните способности.

Dalgona Matcha Latte

Консумацията на кофеин е свързана с по-висока умствена функция, според проучване от 2014 г. Това лате (което стана вирусно в TikTok миналото лято) използва богата на антиоксиданти матча, форма на зелен чай, която освобождава кофеин бавно.

Чиа пудинг с червен портокал и кокос

Семената от чиа са богати на омега-3 мастни киселини, което означава, че са идеални за всеки, който иска да поддържа ума си силен. Те също така правят неустоима основа за пудинг, особено поднесен с пресни цитруси и кокос.

Зърнена купа със сотиран спанак

Не изхвърляйте останалата киноа от вечерята! Вместо това го пренасочете в тази купа за зърно, която можете да персонализирате с всякакви зеленчуци, плодове и протеини, които имате под ръка.

Парфе от боровинки и смесени ядки

Обикновеното кисело мляко засилва мозъка ви, когато го допълвате с ядки и горски плодове. Протеините и фибрите осигуряват стабилна енергия и по-добра концентрация през цялата сутрин, докато портокалова кора, кардамон и люспеста морска сол поддържат вкусовите ви рецептори щастливи.

Такос с бъркани яйца

Малко сутрешни храни са толкова желани, колкото такос за закуска - и тази рецепта, пълна с яйца, черен боб, спанак и кориандър, има всички хранителни вещества, необходими за захранване на деня ви. Децата ви дори няма да забележат, че се хранят здравословно.