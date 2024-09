Ярък метеор с оранжева опашка озари небето над Филипините (ВИДЕА)

Малък, но ярък метеорит озари небето над северните Филипини рано тази сутрин, съобщават Европейската космическа агенция и очевидци.

Еднометровата космическа скала, наречена 2024 RW1, се сблъска със земната атмосфера малко след полунощ и предизвика „безобидно“, но „ефектно огнено кълбо“ над филипинския остров Лусон.

„Беше хипнотизиращо, цветът беше красив. Небето преминаваше от черно в синьо-зелено, оранжево и отново черно“, разказва един от свидетелите на явлението, бизнесменът Алън Маделар.

Видеа показаха огнено кълбо с оранжева опашка, което за кратко осветява небето над Лусон.

On September 4, the meteoroid 2024 RW1, approximately 1.5-1.6 meters in diameter, entered Earth's atmosphere and burned up over the Philippines, creating a spectacular "shooting star" effect as it disintegrated.



🔭 #science #space #meteorite pic.twitter.com/zcJuWPNLOD