Методът 3-6-9: Мощен ритуал за сбъдване на желания

Всички имаме цели, които сякаш са недостижими. Това може да е голямо повишение, постигане на фитнес цел, намиране на сродна душа, закупуване на къща мечта или чувство за по-голяма увереност в себе си. Но как да преодолеем разликата между желанието и постигането? Ето я: реализацията.

Манифестацията е процес, чрез който постигаме целите си чрез позитивен диалог със себе си и визуализация. Например, ако искаме да бъдем успешни, ние мислим, действаме и вярваме, че вече сме успешни, за да го постигнем.

Методът 369 е една такава техника за манифестация. Той включва повтаряне на утвърждение определен брой пъти всеки ден, на глас или писмено.

„Методът 369 е техника за манифестация, предназначена да ви помогне да привлечете това, което искате в живота си, като използвате силата на намерението и фокусираното повторение“, казва Жулиет Кристин , коуч по манифестация.

Стъпки за практикуване на метода 369

Вашите лични цели могат да варират от прости до сложни. Независимо дали преследвате кариерна цел, търсите връзка, опитвате се да бъдете по-здрави или се стремите към личностно израстване , методът на манифестация 369 може да ви помогне.

Не забравяйте, че методите за проява, използвани в метода 369, включват нещо повече от просто пожелателно мислене. Става въпрос за развиване на позитивно отношение, което ви държи фокусирани върху работата по постигането на целта ви.

Ето как да практикувате метода 369, за да постигнете целта си.

Определете целта си

Започнете, като ясно посочите целта , която искате да постигнете. Тя може да е свързана със здравето, взаимоотношенията, кариерата или друг аспект от живота ви.

Номерът? Бъдете възможно най-конкретни. Така че, вместо да кажете нещо от рода на „Трябваше да бъда успешен“, може да кажете „Искам да си намеря работа в избраната от мен област“.

Създайте утвърждение

Следващата стъпка е да създадете утвърждение , което приема, че целта вече е постигната. Например, можете да кажете:

Уверен съм, компетентен и успешен в работата си.

Аз съм във форма и силен.

Здрав съм и имунитетът ми ме защитава.

Аз съм обичан/а и ценен/а.

Заобиколен съм от хора, които се грижат за мен.

Привличам изобилие и възможности.

За да бъде упражнението ефективно, е важно да формулирате желанието си в сегашно време, обяснява Кристин. Тя казва, че добавянето на емоционални думи към него също помага. Колкото повече го чувствате, толкова по-вероятно е да повярвате в него!

Повторете утвърждението

След като сте избрали утвърждението, което представлява вашата цел , трябва да го кажете или запишете:

Три пъти сутрин: Това помага да настроите деня си позитивно.

Шест пъти следобед : Това помага да държите ума си фокусиран върху целта си, докато се занимавате с ежедневието си.

Девет пъти вечер: Това помага да затвърдите намеренията си преди лягане.

Можете да направите това по какъвто и да е начин. Например, можете да се погледнете в огледалото, докато казвате утвърждението. Като алтернатива, ако предпочитате да пишете, можете да го напишете в дневника си или на лепящи се листчета, които след това да залепите навсякъде.

Правете това непрекъснато в продължение на 21 дни, казва Кристин. Бъдете търпеливи, докато работите за постигане на целите си. С времето и постоянната практика може да откриете, че намеренията ви стават много по-близки до реалността.

Ами ако имам повече от една цел?

Когато използвате метода 369, обикновено е най-добре да се фокусирате върху една цел в даден момент. Като концентрирате цялата си енергия и внимание върху една конкретна цел, това ви помага да останете фокусирани и мотивирани, без да се разсейвате.

Как работи методът 369

Методът 369 се основава на следните принципи:

Поставяне на намерение

Когато си поставим намерение, ние определяме целта си, формулираме я и се ангажираме с нея. Тази яснота може да бъде мощна първа стъпка. В противен случай целта е просто мъглив мираж в далечното бъдеще.

Позитивно утвърждение

Като превръщаме целта в позитивно утвърждение , ние препрограмираме мозъка си да вярва, че можем да я постигнем. 2 От друга страна, ако смятаме, че е невъзможно, може дори да не се опитваме.

Повторение

Като повтаряме утвърждението няколко пъти на ден, ние затвърждаваме идеята. Когато мислим и вярваме, че можем да постигнем нещо, автоматично започваме да работим за това.

Законът на привличането

Според закона за привличането , когато фокусираме вниманието си върху нещо, е по-вероятно да го привлечем в живота си. Например, някой, който активно отделя време и енергия за търсене на работа, е по-вероятно да си намери такава, отколкото някой, който мрази работата си, но всъщност не търси нова.

Важно е да запомним, че проявлението не е нито магическа пръчка, която ще изпълни желанията ни, нито е заместител на упоритата работа. То е просто начин да насочим мислите, усилията и енергията си към целта си, по начин, който ни вдъхновява да работим за постигането ѝ и ни помага да разпознаем възможностите, които могат да се появят на пътя ни.

Съвети за успех с метода 369

Ето някои съвети, които могат да ви помогнат да практикувате метода 369 успешно:

Бъдете ясни и конкретни: Бъдете много ясни и конкретни относно целта си, когато я очертавате. Колкото по-добре разбирате целта си, толкова повече се насочвате към нея.

Визуализирайте успеха: Докато пишете утвърждението си, визуализирайте как постигате целта си и се включете в положителните емоции, свързани с нея. Представете си подробна сцена в съзнанието си за това какъв ще бъде животът, когато сте проявили това, което искате, казва Кристин. Тя обяснява, че колкото повече сте способни да се докоснете до чувството, че целта ви вече се е проявила, толкова по-силна става тя.

Практикувайте редовно: Превърнете практиката в ежедневен навик. Отделяйте по няколко минути всяка сутрин, следобед и вечер, за да повтаряте утвържденията си и да размишлявате върху целта си.

Останете позитивни: Съсредоточете се върху благодарността , позитивността и оптимизма, тъй като тези емоции привличат повече положителни преживявания и възможности в живота ви.

Доверете се на процеса: Проявлението отнема време, така че бъдете търпеливи и се доверете на процеса. Не се обезсърчавайте, ако резултатите не се появят веднага. Бъдете отворени за неочаквани възможности.

Проследявайте напредъка си: Водете си дневник, за да документирате пътуването си. Записвайте си утвържденията и всички прозрения или идеи, които ви хрумват, и проследявайте напредъка си към целта си. Това може да ви помогне да останете фокусирани и мотивирани.