Квантова физика: Промени мислите си, за да промениш живота си

Склонни ли сте да виждате чашата като наполовина празна или наполовина пълна? Вероятно сте чували този въпрос много пъти. Вашият отговор е пряко свързан с концепцията за позитивно мислене и с това дали имате положителен или отрицателен поглед върху живота. Начинът, по който виждате живота си, може да окаже значително влияние както върху психическото, така и върху физическото ви здраве.

Позитивното мислене играе важна роля в позитивната психология , подобласт, посветена на изучаването на това, което прави хората щастливи и удовлетворени.

Изследванията показват, че позитивното мислене може да помогне за управлението на стреса и за цялостното здраве и благополучие. То може да помогне за борба с чувството за ниско самочувствие , да подобри физическото здраве и да помогне за по-добър поглед върху живота като цяло.

Какво точно е позитивното мислене?

Позитивното мислене означава да подхождаме към житейските предизвикателства с позитивна перспектива. Това не означава да виждаме света през розови очила, като игнорираме или замъгляваме негативните аспекти на живота.

Позитивното мислене не означава непременно да избягваме трудни ситуации. Вместо това, позитивното мислене означава да се възползваме максимално от потенциалните препятствия, да се опитваме да виждаме най-доброто в другите хора и да гледаме на себе си и на своите способности в положителна светлина.

Някои изследователи, включително позитивният психолог Мартин Селигман , определят позитивното мислене като обяснителен стил.3 Вашият обяснителен стил е начинът , по който обяснявате защо са се случили събитията.

Оптимистичен обяснителен стил : Хората с оптимистичен обяснителен стил са склонни да си приписват заслугите, когато се случват добри неща, и обикновено обвиняват външни сили за лошите резултати. Те също така са склонни да възприемат негативните събития като временни и нетипични.

Песимистичен обяснителен стил : Хората с песимистичен обяснителен стил често се обвиняват, когато се случат лоши неща, но не успяват да си припишат адекватна заслуга за успешните резултати. Те също така са склонни да гледат на неблагоприятните събития като на очаквани и трайни.5 Както можете да си представите, обвиняването на себе си за събития извън вашия контрол или гледането на тези нещастни събития като на постоянна част от живота ви може да навреди на вашето душевно състояние.

Позитивно мислещите са по-склонни да използват оптимистичен стил на обяснение, но начинът, по който хората приписват събитията, също може да варира в зависимост от конкретната ситуация. Например, човек, който като цяло мисли позитивно, може да използва по-песимистичен стил на обяснение в особено трудни ситуации, като например на работа или в училище.

Позитивна психология срещу позитивно мислене

Въпреки че термините „позитивно мислене“ и „позитивна психология“ понякога се използват взаимозаменяемо, важно е да се разбере, че те не са едно и също нещо.

Позитивното мислене е свързано с това да виждаш нещата от позитивна гледна точка и да поддържаш позитивно, оптимистично отношение.

Позитивната психология е дял от психологията, който изучава ефектите на оптимизма , какво го причинява и кога е най-добре да се използва.

Ползи за здравето от позитивното мислене

През последните години така наречената „сила на позитивното мислене“ привлече голямо внимание благодарение на книги за самопомощ като „Тайната“. Тези книги по поп-психология често рекламират позитивното мислене или философии като закона за привличането като вид психологическа панацея, често опростявайки и преувеличавайки ефектите.

Емпиричните изследвания обаче са открили много реални ползи за здравето, свързани с позитивното мислене и оптимистичното отношение.

Някои от ползите за здравето, свързани с позитивното мислене, включват:

По-добри умения за управление на стреса и справяне с него

Подобрено психологическо здраве

По-голяма устойчивост на обикновена настинка

Повишено физическо благополучие

По-дълъг живот

По-ниски нива на депресия

Намален риск от смърт, свързана със сърдечно-съдови заболявания

Едно проучване на 1558 възрастни хора установи, че позитивното мислене може също да намали крехкостта в напреднала възраст .

Проучване от 2018 г., публикувано в Journal of Aging Research, установи, че позитивното психическо отношение е свързано с намалена смъртност за период от 35 години.9 Хората с по-позитивна нагласа са по-склонни да правят редовни физически упражнения, да избягват тютюнопушенето, да се хранят по-здравословно и да спят по-качествено.

Очевидно е, че позитивното мислене има много ползи. Но защо точно позитивното мислене има толкова силно въздействие върху физическото и психическото здраве?

Една теория е, че хората, които мислят позитивно, са по-малко засегнати от стрес. Изследванията показват, че наличието на повече позитивни автоматични мисли помага на хората да станат по-устойчиви на стресовите събития в живота. По-стари изследвания показват, че хората с високи нива на позитивно мислене са по-склонни да преминат през стресови житейски събития с по-високо чувство за смисъл в живота.

Друга възможност е хората, които мислят позитивно, да живеят по-здравословно като цяло; те може да спортуват повече, да следват по-питателна диета и да избягват нездравословни навици.

Как да го практикуваме

Въпреки че може да сте по-склонни към негативно мислене, има стратегии, които можете да използвате, за да мислите по-позитивно. Редовното практикуване на тези стратегии може да ви помогне да развиете навика да поддържате по-позитивен поглед върху живота.

Обърнете внимание на мислите си : Започнете да обръщате внимание на типа мисли, които имате всеки ден. Ако забележите, че много от тях са негативни, направете съзнателно усилие да преосмислите начина си на мислене по по-позитивен начин.

Пишете в дневник на благодарността : Практикуването на благодарност може да има редица положителни ползи, включително да ви помогне да развиете по-добра перспектива. Изпитването на благодарни мисли помага на хората да се чувстват по-оптимистично настроени. Отделяйте няколко минути всеки ден, за да пишете за нещата, за които сте благодарни, в дневник на благодарността.

Използвайте позитивен вътрешен диалог : Начинът, по който говорите със себе си, може да играе важна роля за оформянето на вашия мироглед. Проучванията показват, че преминаването към по-позитивен вътрешен диалог може да има положителен ефект върху емоциите ви и начина, по който реагирате на стрес.

Потенциални капани

Въпреки че позитивното мислене има много ползи, всъщност има моменти, когато по-реалистичното мислене е предимство. Например, в някои ситуации негативното мислене може действително да доведе до по-точни решения и резултати.

Някои изследвания показват, че негативното мислене и настроения всъщност могат да помогнат на хората да правят по-добри и по-точни преценки.

Изследванията обаче показват, че реалистичният оптимизъм може да е идеалният вариант. Резултатите от проучване от 2021 г., публикувано в Бюлетина за личностна и социална психология, разкриват, че хората, които имат погрешни очаквания, независимо дали тези очаквания са оптимистични или песимистични, са склонни да се справят по-зле по отношение на психичното здраве в сравнение с реалистите.

Авторите на изследването предполагат, че разочарованието, което оптимистите изпитват, когато големите им надежди не се осъществят, може да повлияе негативно на благосъстоянието им. Това не означава, че хората трябва да се стремят да мислят песимистично, тъй като проучванията показват, че хората с негативна нагласа са склонни да се справят най-зле.13 Вместо това, най-добрият подход може да е наличието на като цяло позитивна нагласа, фокусирана върху реалистични очаквания.

В някои случаи, неправилно приложеното позитивно мислене може да премине границата на това, което е известно като токсична позитивност . Това включва настояване за поддържане на позитивно мислене, независимо колко разстройваща, тежка или вредна може да е дадена ситуация. Този вид прекомерен позитивизъм може да възпрепятства автентичната комуникация и да накара хората да изпитват чувство на срам или вина, ако им е трудно да поддържат такава прекалено позитивна перспектива.