Как да почистите дома си от негативна енергия: 6 неща, които незабавно трябва да изхвърлите

Когато започнете да почиствате къщата, съсредоточете се върху това да се отървете от всички онези неща, които привличат негативна енергия : това обикновено са предмети, които вече не ви служат или са повредени.

Кога пластмасовите кутии за храна стават опасни и трябва да се изхвърлят?

Такива неща влияят негативно на енергията в дома , но могат да привлекат нещастие и да блокират напредъка, успеха и радостта. Ето защо е важно да се уверите, че сте елиминирали тези 6 неща:

1. Счупени или повредени съдове

Всички предмети в кухнята трябва да са непокътнати. Когато използвате повреден сервиз за чай и държите нов в шкафа, вие се отказвате от успеха и щастието. Не го отлагайте за утре, а използвайте нова покривка или нови чинии и не чакайте гости да ги изнесат от тъмното.

2. Гардероб, който не харесвате

Ако имате вещи, които вече не обичате и просто заемат място в гардероба ви, е време да се сбогувате с тях. Всичко, което е в добро състояние, занесете го на благотворителни организации или го дарете.

3. Подаръци, които не са ви направили щастливи

Да, случва се. Глупави фигурки, странни ключодържатели, ковчежета, картини и много други, които ни подаряват нашите близки, често не ни харесват, а само ни отнемат жизнената енергия. Чувствайте се свободни да ги изгоните от дома. Всяко нещо в къщата трябва да ни причинява вътрешно щастие и удовлетворение . Стремете се към това.

4. Празни бутилки и буркани

Много хора ги пазят за всеки случай, а в шкафа трябва да държите само няколко празни буркана, а не да пълните терасата с тях. Празните кутии и бутилки крадат енергия и изсмукват положителна енергия - носят празнота и нещо безжизнено.

5. Стари свещи

Според фън шуй, огънят изгаря негативната енергия в дома. Ето защо запалените свещи винаги ни карат да се чувстваме комфортно и сигурно. А наполовина изгорялата свещ е отпадък и трябва да се замени с нови свещи.

6. Счупено огледало

Според древните вярвания, огледалото е мощен проводник на енергия и мнозина го смятат за прозорец към друг свят. Но не бива да гледате счупения си образ. Сменете го възможно най-скоро, за да избегнете негативна енергия в дома.