Аятолах Хаменей е убит? Иран отговори с ключова блокада

Върховният лидер на Иран аятолах Хаменей е бил убит - такива съобщения се появяват все по-често в последните минути. Израелската телевизия, например, позовавайки се на неназовани източници, твърди, че има все повече индикации за това. CNN, позовавайки се на израелски източници, по-рано заяви, че целите на днешните удари са били високопоставени ирански служители, включително аятолах Али Хаменей. NYT пък публикува снимка на напълно разрушената резиденция на аятолаха. За момента няма официално потвърждение.

Съобщава се и, че при първите израелски ракетни удари днес са загинали министърът на отбраната на Иран Азиз Насирзаде, началникът на иранското разузнаване Салех Асади и командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР) Мохамад Пакпур.

Припомняме, че по-рано турският информационен проект Clash Report информира, че е имало опит да бъде убит иранският президент Масуд Пезешкиан. Иранската агенция Mehr отрече и твърди, че Пезешкиан е "в отлично здраве". Също израелски източници твърдят, че е убит началникът на иранския генщаб Амир Хатами. Иранската новинарска агенция ISNA отрече и казва, че Хатами "е в отлично здраве".

Иран блокира Ормузкия проток

Междувременно се появи информация, че Иран е наложил пълна блокада на Ормузкия проток и движението на петролни танкери е спряно.

Това е ключова артерия за световната търговия с петрол и газ, през която преминават 20% от световния износ на петрол и 30% от втечнения природен газ. Приблизително 17–21 милиона барела петрол преминават през пролива ежедневно, по-голямата част от който е предназначен за Китай, Индия, Япония и Южна Корея.

Протокът се контролира от Иран и Оман, като Техеран претендира за част от водите му като свои териториални води.

Иран: Може да сме загубили 1-2 командири, но това не е проблем

Допълнено: Преди минути иранският външен министър Абас Арагчи отрече медийните съобщения за смъртта на аятолах Али Хаменей.

"Почти всички официални лица са живи и невредими. Може би сме загубили един или двама командири, но това не е голям проблем", каза той.

