Фурорът продължава! Бронз за България от Световното по биатлон

Георги Джоргов спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра до 19 години на Световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки, което започна днес в германския зимен център Арбер. Българинът направи три грешки в четирите стрелби, финиширайки на 3:23.9 минути от победителя Рихардс Лозберс (Латвия). Шампионът също допусна три грешки, но бе най-бърз от всички по трасето - 38.21.2 минути.

Втори остана украинецът Тарас Тарасюк с два пропуска на рубежа и на 54.5 секунди от първото място. В състезанието се включиха 117 биатлонисти, а България имаше четирима представители. Николай Николов зае 19-а позиция с пет грешки, Андрей Ночев е 78-и с осем, а Мартин Христов е 83-и с шест сгрешени мишени.

По-късно днес предстои индивидуалната дисциплина на 15 км за състезатели до 21 години с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински. Отличието на Георги Джоргов е пореден атестат за доброто развитие на бългаския биатлон. Както е известно, Лора Христова завоюва бронзов медал на изминалите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина, а заедно с Милена Тодорова записаха още няколко престижни класирания.

Именно заради това 22-годишната състезателка от Троян бе избрана от феновете за най-голямата изненада в биатлона на Зимните игри 2026. Това се случи след допитване на Международния съюз по биатлон в социалната мрежа Фейсбук. Там Христова получи вота на над 21 000 души, като победи с огромна разлика останалите претенденти за първото място.